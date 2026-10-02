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La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / LINK para consultar resultados de Universidad Nacional 2027-I: paso a paso

LINK para consultar resultados de Universidad Nacional 2027-I: paso a paso

Si realizaste la prueba de ingreso a la Universidad Nacional de Colombia, ya puedes verificar en el portal oficial tu puntaje, la sede correspondiente y la lista de programas académicos.

Consulta resultados Universidad Nacional: fechas, enlace de ingreso y requisitos por programa
Consulta resultados Universidad Nacional: fechas, enlace de ingreso y requisitos por programa
Foto: Tomada del TIEMPO y Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

Si eres uno de los aspirantes que buscan iniciar sus estudios superiores en el primer periodo académico del año (2027-I) en la Universidad Nacional de Colombia, debes estar al tanto del avance en el proceso de matrícula y selección para nuevos estudiantes de pregrado profesional.

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Para ingresar a esta institución educativa, el mecanismo fundamental de selección es la prueba de admisión, en la cual resulta determinante obtener un puntaje adecuado para aspirar a uno de los cupos disponibles.

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Este examen de ingreso, que se suma a la presentación y resultados de las pruebas Saber 11, se llevó a cabo el pasado domingo 20 de septiembre.

La evaluación constó de un cuestionario integrado por 120 preguntas que los aspirantes debieron responder en su hoja de respuestas dentro de un tiempo límite de tres horas y media.

Si presentaste esta prueba, ya puedes realizar la verificación formal de tus calificaciones directamente desde tu computador o dispositivo móvil.

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¿Cómo consultar los resultados del examen de admisión de la Universidad Nacional?

El procedimiento para conocer el puntaje que obtuviste en la prueba es virtual y requiere que sigas estos pasos en el portal web de la institución:

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  1. Ingresa al portal web oficial: Abre el navegador en tu teléfono celular o computador e ingresa a la página web de admisiones de la Universidad Nacional de Colombia
  2. Selecciona la opción de pregrado: Una vez te encuentres en la plataforma, ubica y pulsa sobre la opción identificada como 'Pregrado'.
  3. Accede al módulo de consulta: En el menú desplegado, haz clic en el botón denominado 'Consultar resultados'.
  4. Autentícate con tus datos: Inicia sesión ingresando tu número de documento de identidad y la clave de acceso que registraste.
  5. Verifica la seguridad y continúa: Realiza la comprobación del sistema Captcha en pantalla y presiona en 'Continuar' para ver el resultado obtenido en la prueba.

Seguir estos pasos te dará acceso inmediato a la información procesada por la universidad para definir tu aspiración a un cupo.

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¿Qué información muestra el sistema y cuándo se realiza la inscripción de programa académico?

Al ingresar con tus credenciales a la plataforma de la Universidad Nacional, el sistema te mostrará en pantalla los datos de tu proceso. En este espacio podrás visualizar formalmente:

  • El puntaje obtenido en el examen de admisión.
  • La confirmación de si fuiste aceptado en la institución.
  • Los programas académicos a los cuales puedes aplicar.
  • La sede universitaria correspondiente a tu postulación.

Debes tener muy en cuenta las fechas establecidas por la institución para continuar con el proceso. Entre el 1 y el 6 de octubre, los aspirantes tienen que realizar la inscripción del programa académico en el que están interesados en estudiar, de acuerdo con la sede y la admisión respectiva.
Puedes leer: Qué es el percentil del ICFES y qué significa estar por encima o por debajo de 90

¿Cuándo consultan sus resultados los aspirantes de artes plásticas o cine y televisión?

Existe una excepción dentro del cronograma general de la universidad para las personas que se inscribieron en determinados programas de artes. Si seleccionaste las carreras de Artes Plásticas o Cine y Televisión, debes tener en cuenta que tus calificaciones no se publican en la misma fecha.

Debido a que estas áreas requieren la presentación de una prueba específica adicional, sus puntajes salen en una fecha posterior a la de los demás programas. En consecuencia, quienes eligieron Artes Plásticas o Cine y Televisión podrán consultar sus resultados a partir del 16 de octubre, realizando exactamente el mismo procedimiento de consulta en la plataforma web.

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