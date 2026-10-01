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La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Así puedes cancelar una línea celular o plan de datos con el nuevo proceso: paso a paso

Así puedes cancelar una línea celular o plan de datos con el nuevo proceso: paso a paso

Descubre el nuevo proceso para cancelar una línea celular o plan de datos rápido y sin trabas. Conoce tus derechos y dile adiós a las trampas.

Persona usando un teléfono inteligente para cancelar una línea celular mediante una aplicación móvil.
Cancelar tu plan de celular o datos ahora es inmediato y sin llamadas eternas
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

A partir de este 1 de octubre, cancelar una línea celular o un plan de datos será mucho más rápido y sin trabas. Las eternas llamadas de espera, los desvíos a asesores de retención y las penalizaciones injustificadas son cosa del pasado. Los usuarios de telefonía móvil e internet móvil cuentan ahora con un proceso de cancelación simplificado que promete devolverles el control sobre sus finanzas y servicios contratados.

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El fin de las trabas para los usuarios

Durante años, dar de baja un servicio móvil se convirtió en una auténtica pesadilla para los consumidores. Los operadores solían implementar barreras burocráticas complejas con el único fin de retener al cliente. Sin embargo, la nueva normativa transforma por completo las reglas del juego. La solicitud de cancelación debe procesarse de manera inmediata, eliminando los filtros obligatorios de los centros de atención telefónica.

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Esta reforma no solo beneficia al bolsillo de los usuarios, sino que optimiza su tiempo. Si decides dar de baja tu plan de datos, el operador ya no podrá exigirte explicaciones obligatorias ni obligarte a escuchar ofertas comerciales antes de tramitar tu baja. El trámite se reduce a una manifestación clara de tu voluntad a través de los canales oficiales.

Puedes leer: El detalle que debes revisar si tu celular se calienta; puedes evitar daños a la batería

¿Cómo funciona el nuevo proceso de cancelación?

Para realizar el trámite con éxito bajo el nuevo modelo, los usuarios deben seguir pasos muy sencillos pero definitivos:

  • Elección del canal: Puedes solicitar la baja a través de la aplicación móvil del operador, su página web oficial, la línea de atención telefónica o de forma presencial.
  • Radicación de la solicitud: El sistema o el asesor te entregará un número de radicado único de forma inmediata. Este código es tu constancia legal del trámite.
  • Corte del servicio: La suspensión del plan de datos o línea celular se programará para el final del ciclo de facturación vigente, sin cargos extra ocultos.

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Es fundamental que la empresa prestadora del servicio no facture días adicionales posteriores a la fecha máxima estipulada por la ley para el corte definitivo.

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Uno de los puntos más determinantes de esta actualización es la prohibición explícita de cobrar cláusulas de permanencia abusivas. Si tu contrato ya cumplió el periodo inicial pactado o si el operador cambió las condiciones de forma unilateral, tienes derecho a cancelar sin pagar multas.

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Además, la empresa está obligada a mantener disponibles todos sus canales digitales para este trámite. No te pueden exigir que vayas a una oficina física si contrataste el plan por internet. La omnicanalidad es ahora una obligación legal para garantizar los derechos del consumidor.

En conclusión, este cambio normativo representa una victoria histórica para los usuarios de telecomunicaciones. Cancelar un plan de telefonía móvil ya no requerirá de astucia ni de paciencia extrema, sino de un simple clic o una interacción directa y transparente con tu proveedor.