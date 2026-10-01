¿Cómo identificar una clínica de garaje? El cirujano de los famosos revela las claves

Una de las situaciones que genera alerta en Colombia es la proliferación de establecimientos no autorizados y de personas que ejercen la medicina estética sin la titulación correspondiente o realizan procedimientos en condiciones que podrían representar un riesgo para la salud.

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Ante esta problemática, el doctor Jorge Leonardo Gagliano, especialista en cirugía plástica y rejuvenecimiento facial y egresado de la Universidad Nacional de Colombia, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y compartió algunos criterios fundamentales para verificar la idoneidad de un profesional antes de someterse a un procedimiento estético.

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La recomendación del doctor Jorge Leonardo Gagliano

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El doctor Jorge Leonardo explicó que uno de los principales mecanismos para verificar si un profesional está legalmente habilitado para ejercer es el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS).

Además, señaló que la exhibición de diplomas en un consultorio no garantiza por sí sola su autenticidad, debido a que estos documentos pueden ser falsificados.

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Al respecto, el especialista afirmó: “El ReTHUS es el organismo a través del Estado en donde ellos certifican que tú estás habilitado y en qué especialidad estás habilitado”.

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De igual forma, enfatizó que la inscripción en este registro es indispensable para ejercer legalmente: “Sí o sí tiene que estar, es tu licencia. Entonces, si no estás ahí, no”.

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Por otro lado, comentó que los pacientes pueden realizar esta consulta buscando el término “ReTHUS” y el nombre del profesional en internet para verificar su registro.

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Otras recomendaciones antes de acudir a un centro estético

El doctor Gagliano aclaró que el diagnóstico y la planificación de un procedimiento no deben quedar en manos de asesores comerciales o personal administrativo, sino que deben ser realizados directamente por el profesional encargado.

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De igual forma, recomendó formular una pregunta directa durante la valoración: “¿Usted es el que me va a operar?”.

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Adicionalmente, subrayó la importancia de las listas de chequeo preoperatorias, mediante las cuales el equipo médico verifica aspectos como la historia clínica, resuelve las dudas del paciente y confirma las áreas que serán intervenidas antes de ingresar al quirófano.

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Sumado a esto, explicó que las imágenes difundidas en redes sociales con transformaciones drásticas pueden haber sido modificadas mediante herramientas tecnológicas o programas de edición, por lo que recomendó no tomarlas como única referencia para elegir a un profesional.

Finalmente, afirmó que los precios considerablemente bajos pueden ser una señal de alerta cuando están relacionados con procedimientos que requieren infraestructura, equipos y personal especializado.

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Según explicó, una intervención realizada en instalaciones de alta complejidad implica diferentes costos, entre ellos los honorarios del equipo médico y de anestesiología, además de los recursos necesarios para garantizar las condiciones adecuadas durante el procedimiento.

Mira la entrevista completa: