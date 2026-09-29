13 mujeres perdieron la vida en clínicas de garaje ilegales en Bogotá; más de 450 reclamos

Entre los años 2023 y 2026, la capital colombiana registró el fallecimiento de 13 mujeres tras someterse a procedimientos estéticos en las denominadas "clínicas de garaje".

Además, en ese mismo lapso temporal, las autoridades registraron más de 450 reclamaciones formales de pacientes, de las cuales el 68 % correspondió directamente a establecimientos clandestinos que operaban sin ningún tipo de autorización oficial.

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Estos alarmantes indicadores fueron expuestos en un reporte especializado elaborado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y el Hospital Universitario Nacional de Colombia (HUN), difundido por El Tiempo.



¿Cuántas víctimas y denuncias han dejado las clínicas clandestinas en Bogotá?

El informe académico pone bajo la lupa una problemática crítica de orden público en la ciudad. Las cifras oficiales confirman que 13 mujeres perdieron la vida en un lapso de tres años al acudir a lugares clandestinos o no autorizados.

Asimismo, datos de la Secretaría Distrital de Salud revelan múltiples irregularidades detectadas en centros estéticos de Bogotá, entre las que destacan la falsificación de diplomas, casos de negligencia médica, el uso de medicamentos adulterados, fallas graves en los protocolos de asepsia, publicidad engañosa y una falta absoluta de seguimiento postoperatorio a las pacientes.

Por esta razón, el estudio insiste en que debes evaluar minuciosamente las condiciones de bioseguridad del quirófano antes de autorizar o someterte a cualquier tipo de procedimiento quirúrgico.

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No debes dejarte llevar únicamente por promociones atractivas, catálogos digitales o imágenes promocionales publicadas en plataformas o redes sociales.

¿Cómo verificar si tu cirujano plástico está autorizado en Colombia?

Para asegurarte de que te atenderá un profesional verdaderamente capacitado, debes saber que la formación de un cirujano plástico en Colombia requiere de una extensa preparación universitaria que supera la década.

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El profesor Raúl Esteban Sastre Cifuentes, docente de Cirugía Plástica de la UNAL y cirujano del HUN, detalló que la formación completa de un especialista abarca entre seis y siete años de medicina general, sumados a cuatro o cinco años de residencia médica especial.

Solo tras este itinerario formativo universitario de más de diez años de estudio continuo se obtiene el registro legal para ejercer en quirófanos.

El reporte también aclara que la cirugía plástica se divide en dos grandes ramas: la reconstructiva, orientada a reparar tejidos dañados, y la estética, centrada en moldear contornos faciales o corporales.

A pesar de tener distintos objetivos clínicos, ambas ramas exigen destreza técnica, conocimientos especializados rigurosos y una valoración integral de tu estado de salud.

Si deseas confirmar la idoneidad del médico en Colombia, debes consultar el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS), administrado por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Para que un profesional practique procedimientos estéticos invasivos, debe tener asentada oficialmente la especialidad de cirugía plástica en esa base de datos estatal.

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Estar inscrito únicamente como médico general o médico estético en la plataforma oficial no acredita la formación requerida para ejecutar intervenciones quirúrgicas.

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Además, como usuario, debes exigir información clara y verificar que tu nombre conste formalmente en las órdenes médicas, en la historia clínica y en las cotizaciones escritas, lo cual te permite establecer con certeza los procedimientos autorizados, la identidad del responsable y las garantías médicas acordadas.

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¿Qué alertas psicológicas y de bioseguridad debes considerar antes de operarte?

La seguridad en una cirugía abarca desde la valoración previa hasta la recuperación posterior completa. En este proceso, la evaluación clínica inicial resulta crucial para analizar tus motivos reales y detectar oportunamente posibles síntomas del trastorno dismórfico corporal (TDC).

Esta afección se manifiesta mediante una angustia obsesiva e incesante por supuestas imperfecciones corporales que resultan imperceptibles para las demás personas.

No obstante, el profesor Sastre precisa que buscar un retoque estético o sentir disconformidad con alguna parte del cuerpo no equivale automáticamente a presentar una patología psiquiátrica.

El informe cita una investigación de Acta Médica Colombiana de 2025 que concibe al TDC como un fenómeno multifactorial en el que convergen elementos neurobiológicos, vulnerabilidades psicológicas, presiones socioculturales, dinámicas familiares y determinantes genéticos.

Aunque los medios digitales ejercen influencia social, el origen del padecimiento trasciende el simple consumo de redes sociales. De igual forma, un análisis desarrollado en España y Venezuela durante 2024 vinculó un índice de masa corporal elevado con la culpa alimentaria y el rechazo físico.

La obsesión por la imagen personal, sumada a la falta de recursos económicos, incrementa la vulnerabilidad emocional y puede empujar a las personas a caer en ofertas engañosas que prometen cambios corporales milagrosos en clínicas clandestinas o a cargo de personal no capacitado.

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Debido a esto, los cirujanos plásticos tienen el deber de identificar alertas psicológicas en la consulta previa y remitir oportunamente al paciente a salud mental antes de operar.

El examen inicial debe indagar por qué solicitas el cambio físico y qué expectativas reales proyectas sobre tu vida, pues modificar quirúrgicamente un rasgo anatómico no resuelve por sí solo los problemas emocionales o de autoestima que motivaron la consulta médica. Un abordaje adecuado debe articular equilibradamente la medicina, la salud mental, la educación y la ética.

