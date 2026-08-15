Estremecedora frase de Ana María Saavedra antes de entrar a cirugía tras sobrevivir al sismo

El pasado 10 de agosto de 2026, la ciudad de Cali fue sacudida por un fuerte movimiento telúrico de magnitud 7.4 que transformó la vida de miles de personas.

Entre las historias que han emergido de los escombros, hay una que ha captado la atención del país por su crudeza y, al mismo tiempo, por la determinación de su protagonista.

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Se trata de Ana María Saavedra, una joven de 23 años que se convirtió en la única sobreviviente de su núcleo familiar tras el colapso de su hogar.

Mientras se encontraba en el centro asistencial recibiendo atención por sus heridas, Ana María pronunció unas palabras que estremecieron a su familia y al personal médico.

Justo antes de ingresar al quirófano, la joven miró al anestesiólogo y le hizo una petición cargada de convicción:

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“Doctor, yo necesito vivir. Yo sé que Dios me tiene para cosas grandes”. Esta frase se ha convertido en el símbolo de su lucha por salir adelante en medio de una tragedia que le arrebató a sus padres, Jairo y Vicky, y a sus dos hermanas trillizas, Sofía e Isabella.

¿Cómo logró sobrevivir Ana María Saavedra al colapso de su edificio?

Si te preguntas cómo fue posible que Ana María saliera con vida mientras el resto de su familia pereció, la clave estuvo en apenas un minuto de diferencia.

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Según los relatos compartidos por sus familiares, en el momento en que comenzó el fuerte sismo, sus hermanas Sofía e Isabella intentaron evacuar de inmediato y ya se encontraban bajando por las escaleras cuando la estructura colapsó.

Ana María, por el contrario, se demoró unos instantes más en salir, lo que evitó que quedara atrapada bajo la misma parte de la estructura que sepultó a sus hermanas.

Además del factor tiempo, su rescate fue posible gracias a una circunstancia fortuita y a la rápida reacción de sus vecinos.

Tras el derrumbe del edificio de cuatro pisos en el sector de Cuarto de Legua, Ana María quedó en una posición donde su cabeza permanecía por fuera de los restos de la vivienda, lo que le permitió gritar para pedir auxilio.

Los gritos fueron escuchados por personas que estaban cerca, quienes lograron localizarla y sacarla de entre las ruinas en cuestión de minutos para trasladarla a un hospital.

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¿Qué dijo Ana María Saavedra antes de su cirugía tras el terremoto?

La consciencia de Ana María durante y después del desastre fue total. A pesar del trauma, se mantuvo lúcida e incluso, mientras era trasladada en la ambulancia, logró comunicarse con una de sus primas para alertar sobre la magnitud de lo ocurrido en su casa.

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Sin embargo, el momento más impactante para su familia fue conocer lo que le expresó al anestesiólogo antes de su intervención quirúrgica.

Sus palabras, “Dios me tiene para cosas grandes”, reflejan su determinación por sobrevivir a pesar de saber que el panorama era "horrible".

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Ella misma relató haber visto morir a su hermana Sofía entre los escombros y, posteriormente, fue informada de que Isabella y sus padres tampoco habían sobrevivido.

Hoy, Ana María enfrenta un proceso de recuperación física rodeada de tíos, primos y amigos que no se han apartado de su lado.

Aunque ha manifestado la enorme dificultad de imaginar una vida sin sus padres y hermanas, a quienes consideraba su "todo", mantiene la firme convicción de que su supervivencia tiene un propósito mayor.

