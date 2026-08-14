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Así celebraron el cumpleaños de una niña de Quibdó afectada por el terremoto

En un albergue para damnificados, una niña de tres años celebró su cumpleaños después de que su familia perdiera su casa en el barrio Buenos Aires, en Quibdó.

Grupo de voluntarias y funcionarias sonriendo mientras entregan platos de comida a una niña y su familia
En medio de las dificultades por el reciente sismo, voluntarios y socorristas en Quibdó se unieron para celebrarle el cumpleaños
Foto: pantallazo tomado de Noticias Caracol
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

En el Coliseo de Boxeo de Quibdó, uno de los albergues habilitados en la capital chocoana, Milagros Córdoba celebró su tercer cumpleaños

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La menor, que cumplió tres años, celebró su día en el recinto deportivo que actualmente refugia a 130 personas que perdieron sus viviendas y pertenencias tras el sismo.

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La madre de la pequeña, cuya vivienda en el barrio Buenos Aires, sector Las Lomas, quedó destruida, contó a Noticias Caracol que este cumpleaños fue diferente para la familia.

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“Este cumpleaños es diferente... me pone muy triste”, expresó la mujer. La familia logró salir ilesa de una de las zonas de ladera donde el impacto del movimiento telúrico fue más fuerte. Sin embargo, perdió su vivienda y tuvo que trasladarse al albergue junto con otros damnificados.

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¿Cuál es la situación del Chocó tras el terremoto?

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El evento sísmico, de magnitud 7,4, ocurrió el pasado lunes 10 de agosto y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó. Desde entonces, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha registrado más de 160 réplicas, una situación que ha provocado evacuaciones preventivas en estructuras como el Hospital San Francisco de Asís y mantiene en alerta a la población.

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En barrios de Quibdó, como Las Palmas, algunos habitantes han optado por pasar la noche en los andenes debido a las profundas grietas que presentan sus viviendas y al temor de nuevos derrumbes.

Además, varios sectores de la ciudad enfrentan fallas en el suministro de energía eléctrica, por lo que algunos residentes buscan refugio en zonas iluminadas durante la madrugada.

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El reporte más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) establece un balance de 273 personas fallecidas, 3.826 heridas y 377 desaparecidas en todo el país. En el departamento del Chocó, específicamente, se han confirmado 13 víctimas mortales.

A nivel nacional, la situación afectó a 40.753 familias, mientras que más de 12.000 viviendas quedaron destruidas y otras 75.000 presentan daños significativos. Departamentos como Valle del Cauca y Risaralda también reportan cifras críticas de afectados.

¿Cómo reaccionará el Gobierno ante la emergencia?

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Ante la magnitud de la emergencia, se han registrado diferentes acciones de ayuda, como la protagonizada por José Wilbert Unay Forastero, un hombre indígena que trasladó durante horas a su hermano herido sobre sus hombros después del colapso de su vivienda.

En cuanto a la respuesta institucional, el Gobierno Nacional propuso un “Plan Marshall” para la reconstrucción del Chocó, con prioridad en la recuperación de viviendas y colegios.

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Foto: Redes sociales

De igual forma, se anunciaron créditos por 450 millones de dólares para atender la emergencia, mientras que Ecopetrol destinó 5.000 millones de pesos para la entrega de kits de ayuda a los damnificados.

Además, varios equipos de búsqueda y rescate provenientes de Estados Unidos y México fueron desplegados en ciudades como Cali y Pereira para apoyar las labores de emergencia.

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