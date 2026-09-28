Joven fue a una supuesta entrevista laboral y terminó retenido y extorsionado en Bogotá

Un profesional en contaduría de 27 años fue víctima de retención y extorsión en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, luego de responder a una supuesta oferta laboral que recibió a través de WhatsApp, según informó el medio de comunicación, El Espectador.

El caso fue investigado de manera coordinada por el Gaula de Bogotá y el Gaula de Villavicencio. La situación encendió las alertas de las autoridades frente a esta modalidad delictiva, en la que los delincuentes se aprovechan de las necesidades laborales de las personas para atraerlas mediante falsas ofertas de empleo.

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¿Cómo fue la retención del contador en Bogotá?

De acuerdo con la información compartida por el medio citado previamente y las autoridades, la víctima fue citada en el barrio Alfonso López bajo el argumento de avanzar en un supuesto proceso de selección profesional.

Al llegar al punto de encuentro, el joven fue abordado por seis hombres armados, quienes lo interceptaron y trasladaron contra su voluntad hacia una zona boscosa del parque Entre Nubes.

Durante aproximadamente cuatro horas, los delincuentes mantuvieron retenido al profesional. Bajo amenazas, lo grabaron en video y posteriormente utilizaron las imágenes para exigir a sus familiares el pago de $50 millones por su liberación.

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Además, los agresores despojaron al contador de dinero en efectivo y otros objetos de valor. También realizaron transacciones bancarias no autorizadas con sus tarjetas, ocasionándole pérdidas cercanas a los $15 millones.

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Después de realizar las exigencias económicas y cometer el hurto, el joven fue liberado en el barrio Villa Diana, en el sur de la capital. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este caso.

El uso del nombre de las FARC para aumentar la extorsión

Durante el tiempo que el contador permaneció privado de la libertad, los agresores aseguraron pertenecer a una facción de las FARC y manifestaron que el sector correspondía a una “zona roja”, aparentemente con el propósito de aumentar la presión sobre la víctima y su familia.

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Sin embargo, el afectado señaló que los delincuentes habrían utilizado el nombre de dicha organización armada únicamente como mecanismo de intimidación y que, según su percepción, no pertenecerían realmente a esta estructura.

Cifras de desempleo en Bogotá

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Durante el trimestre comprendido entre mayo y julio de 2026, la tasa de desempleo en Bogotá se ubicó en 8,0 %, frente al 8,5 % registrado durante el mismo periodo del año anterior. Según las cifras citadas, esta reducción permitió que más de 21.000 personas salieran de la desocupación.

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Durante el mismo periodo, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 32,6 %. Pese a la reducción registrada en el desempleo, todavía hay personas que buscan oportunidades laborales, situación que puede ser aprovechada por delincuentes para ofrecer falsas convocatorias de empleo.

¿Cómo evitar caer en una oferta laboral fraudulenta?

La Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá reiteró una serie de recomendaciones para prevenir estafas o extorsiones mediante falsas ofertas de trabajo.

Antes de acudir a una entrevista laboral, es importante verificar la existencia legal de la empresa y confirmar sus canales oficiales de contacto. También se recomienda desconfiar de reuniones programadas en zonas aisladas, inmuebles privados o espacios que no correspondan a una sede corporativa.

Asimismo, ningún proceso de selección formal debería exigir pagos económicos ni realizar gestiones exclusivamente a través de números telefónicos informales. Finalmente, se debe evitar compartir claves bancarias, documentos de identidad u otra información confidencial con personas desconocidas.