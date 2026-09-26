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La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Confirman primer peaje dentro de Bogotá: estará en nueva salida hacia Cundinamarca

Confirman primer peaje dentro de Bogotá: estará en nueva salida hacia Cundinamarca

Bogotá tendrá su primer peaje dentro de la ciudad en una nueva salida hacia el sur. ¿Dónde estará?

peaje-dentro-de-bogota.jpg
Peajes dentro de Bogotá
Imagen creada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 26 de sept, 2026

La construcción de la ALO Sur ya comenzó y el proyecto busca convertirse en una nueva alternativa para los conductores que se movilizan entre Bogotá, Soacha y otros municipios de Cundinamarca. Sin embargo, la obra también traerá un cambio que tendrá impacto para quienes utilicen este corredor: se confirmó la instalación de un peaje dentro de los límites de Bogotá.

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La información fue confirmada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que explicó dónde estará ubicada la estación. El anuncio ha llamado la atención debido a que se trataría del primer peaje localizado dentro de la capital del país.

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¿Dónde estará el nuevo peaje dentro de Bogotá?

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De acuerdo con la ANI, el peaje estará ubicado en la localidad de Bosa, después del puente sobre el río Bogotá, para los vehículos que ingresen desde Mosquera. La estación hará parte del proyecto de la ALO Sur, una vía que busca ofrecer una nueva conexión entre el suroccidente de la región y Bogotá.

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La ALO Sur tendrá aproximadamente 24,5 kilómetros y conectará el sector de Chusacá, en Sibaté, con la calle 13, en Fontibón. El proyecto también contempla conexiones con municipios como Soacha y Mosquera, además de diferentes obras de infraestructura para mejorar la movilidad de la zona.

Una de las principales apuestas de este corredor es ofrecer una alternativa a la Autopista Sur. Según las proyecciones divulgadas por la Alcaldía de Soacha, el recorrido entre Canoas y la calle 13 podría tomar alrededor de 30 minutos, aunque el tiempo dependerá del tráfico y de las conexiones con otras vías.

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Las obras comenzaron el 22 de septiembre y tendrán un plazo estimado de cuatro años. La construcción se realizará de manera gradual y contempla inicialmente la puesta en funcionamiento de la calzada oriental, que operará temporalmente en ambos sentidos.

Por ahora, una de las principales preguntas de los conductores sigue sin respuesta: la ANI todavía no ha definido cuánto costará el peaje ni la fecha exacta en la que comenzará a cobrarse. Tampoco se han establecido los posibles cobros diferenciales o beneficios para algunos usuarios de la zona.

La instalación del peaje, además, no sería una decisión tomada recientemente. Según la ANI, el Acuerdo 13 de 1998 ya contemplaba que la ALO funcionara como una vía de pago. Ahora, con el inicio de las obras, vuelve a tomar relevancia esta condición del proyecto.

La nueva vía también contempla puentes, ciclorrutas, espacio público y conexiones a desnivel. El proyecto busca mejorar la movilidad del suroccidente de Bogotá y reducir la dependencia de la Autopista Sur para los viajes hacia diferentes zonas del país.

Por el momento, los conductores tendrán que esperar para conocer uno de los datos que más interés genera: cuánto tendrán que pagar para utilizar este nuevo corredor y desde cuándo empezará a funcionar el cobro.

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