Pico y placa Bogotá: malas noticias para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 al final de septiembre

La última semana de septiembre llegará con una nueva rotación del pico y placa en Bogotá, por lo que los conductores deberán revisar con atención el último número de su placa antes de salir en carro. La medida tendrá una particularidad para quienes tienen vehículos terminados en 1, 2, 3, 4 y 5.

En esta ocasión, ese grupo de conductores tendrá solo un día habilitado para circular durante los tres últimos días hábiles de septiembre, mientras que los vehículos terminados en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán movilizarse durante dos de esas jornadas. La programación fue divulgada por la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Cómo funcionará el pico y placa en Bogotá del 28 al 30 de septiembre?

Para los últimos tres días del mes, el calendario quedó establecido de la siguiente manera:

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Lunes 28 de septiembre: podrán circular los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 29 de septiembre: será el turno de los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

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Miércoles 30 de septiembre: nuevamente podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Esto significa que si tu vehículo termina en alguno de los números del 1 al 5, tendrás que dejarlo en casa durante el lunes 28 y el miércoles 30, salvo que tu vehículo haga parte de alguna de las excepciones establecidas para la medida.

Por el contrario, si la placa termina en 6, 7, 8, 9 o 0, tendrás permitido circular durante los días 28 y 30, mientras que el martes 29 tendrás restricción.

Para los vehículos particulares, el pico y placa funciona de lunes a viernes, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. La restricción se determina de acuerdo con el último número de la placa y, según el calendario oficial de septiembre, los días impares corresponden al grupo de placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que los días pares corresponden al grupo terminado en 6, 7, 8, 9 y 0.

Por eso, la última semana del mes tendrá una particularidad: como septiembre termina el miércoles 30, los conductores tendrán solamente tres jornadas hábiles dentro de este calendario antes de comenzar octubre.

Si necesitas utilizar tu carro durante un día en el que tienes restricción, también existe la posibilidad de consultar las condiciones del Pico y Placa Solidario, mecanismo que permite solicitar un permiso para circular bajo las condiciones establecidas por la Secretaría de Movilidad.

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La recomendación para los conductores es revisar el último número de la placa antes de salir y tener presente el horario en el que funciona la restricción. Un descuido puede terminar en un comparendo y en la inmovilización del vehículo, dependiendo de las circunstancias del caso.

Así que si tienes carro en Bogotá, toma nota de estas tres fechas: 28, 29 y 30 de septiembre. La rotación será corta, pero puede cambiar completamente tus planes de movilidad dependiendo del último número de tu placa.

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En especial, si tu carro termina en 1, 2, 3, 4 o 5, recuerda que el martes 29 será tu único día habilitado para circular durante el cierre de septiembre.