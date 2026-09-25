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Nequi presenta fallas en iPhone: usuarios no pueden ingresar y esto dice la empresa

Usuarios de iPhone reportan problemas para ingresar a Nequi después de actualizar la aplicación. La empresa explicó a quiénes afecta la falla.

Usuarios de iPhone reportan problemas para ingresar a Nequi tras actualizar la aplicación.
Usuarios de iPhone reportan problemas para ingresar a Nequi tras actualizar la aplicación.
/Foto: Logo Nequi/ IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

Usuarios de Nequi reportaron este viernes problemas para ingresar a la aplicación desde sus iPhone, una situación que ha generado comentarios en redes sociales durante varias horas.

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La dificultad se presenta principalmente al momento de iniciar sesión. Según los reportes de los usuarios, la aplicación solicita realizar la autenticación facial, pero después de completar este proceso aparece un error que impide continuar.

La situación ha causado preocupación entre algunas personas que necesitan utilizar sus cuentas para consultar el saldo, enviar dinero, hacer pagos u otras operaciones disponibles en la aplicación.

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Puedes leer: Nequi da incentivos económicos durante mes de 'Amor y amistad'; requisitos para ganar

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En redes sociales comenzaron a aparecer mensajes de usuarios preguntando si el servicio estaba presentando problemas.

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También hubo quienes preguntaron directamente si se trataba de una falla general: “¿Alguien más tiene problemas para ingresar a Nequi?”.

Sin embargo, Nequi explicó que no todos sus usuarios están teniendo inconvenientes y precisó cuál es el grupo que está presentando la novedad.

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¿Por qué Nequi no funciona en algunos iPhone?

De acuerdo con la explicación entregada por la compañía, el problema está relacionado con usuarios que utilizan iOS, el sistema operativo de los iPhone, y que actualizaron recientemente la aplicación a la versión 7.1.1.

Es decir, la falla no corresponde a todas las personas que tienen una cuenta de Nequi, sino a un grupo específico de usuarios que reúne esas dos condiciones.

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El inconveniente aparece principalmente durante el proceso de autenticación facial. La aplicación solicita al usuario realizar este procedimiento para comprobar su identidad y permitir el ingreso, pero después de hacerlo puede aparecer un mensaje de error.

La situación ha llevado a que algunos usuarios no puedan acceder normalmente a sus cuentas desde sus teléfonos.

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Nequi confirmó que tiene conocimiento de la situación y señaló que su equipo especializado ya está trabajando para encontrar una solución.

Por ahora, la compañía no indicó que se trate de una interrupción general de todos los servicios de la aplicación.

Puedes leer: Así puedes recargar tu tarjeta del Transmetro directamente desde Nequi; paso a paso

¿Qué pueden hacer los usuarios de Nequi afectados?

Mientras el equipo de Nequi trabaja en la solución, los usuarios que tengan dificultades para ingresar desde un iPhone cuentan con algunas alternativas para realizar determinadas operaciones.

Una de ellas es utilizar la página web de Nequi, en caso de que el servicio que necesitan esté disponible por ese medio.

También pueden recurrir a la tarjeta física de Nequi para realizar las operaciones que correspondan.

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La recomendación resulta especialmente útil para quienes necesitan utilizar su dinero mientras se soluciona la falla de acceso en la aplicación.

Por ahora, el inconveniente está relacionado con la versión 7.1.1 de Nequi en dispositivos iPhone y la compañía aseguró que su equipo experto está trabajando para restablecer el acceso con normalidad para los usuarios afectados.

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