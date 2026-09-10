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Nequi da incentivos económicos durante mes de 'Amor y amistad'; requisitos para ganar

La campaña comenzó está prevista hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, podría finalizar antes si se alcanza el límite de beneficiarios establecido por la entidad.

Nequi da incentivos económicos durante mes de 'Amor y amistad'
Nequi da incentivos económicos durante mes de 'Amor y amistad'
/ FOTO: Creada por La Kalle con ayuda Gemini
Por: Liliana Pinzón Garzón
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Actualizado: 10 de sept, 2026

Nequi anunció una campaña dirigida a usuarios que reciban dinero desde el exterior durante septiembre de 2026. La iniciativa, denominada “Amor y Amistad – Remesas y Giros a un link”, contempla un incentivo de $10.000 para quienes reciban al menos USD $140 en una sola operación y cumplan con las demás condiciones establecidas.

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La campaña comenzó el 1 de septiembre de 2026 y está prevista hasta las 11:59 p. m. del 30 de septiembre. Sin embargo, podría finalizar antes si se alcanza el límite de beneficiarios establecido por la entidad.

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En total, Nequi entregará el incentivo a las primeras 2.500 personas que cumplan todos los requisitos. Esto significa que recibir USD $140 o más no garantiza por sí solo el pago de los $10.000.

¿Cómo participar para ganar dinero de Nequi?

Los usuarios no deben realizar una inscripción previa. La participación se genera automáticamente cuando reciben dinero desde el exterior mediante alguno de los dos productos incluidos en la campaña: Remesas o Giros a un link.

El monto mínimo debe ser de USD $140 en una única operación. Las diferentes transacciones no pueden sumarse para alcanzar el valor requerido.

Por ejemplo, una persona que reciba USD $80 en una operación y posteriormente USD $60 en otra no cumplirá el requisito de los USD $140, debido a que el monto debe llegar en una sola transacción.

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Requisitos para recibir los $10.000

Para acceder al incentivo, los usuarios deben cumplir todas las condiciones establecidas:

  • Ser mayores de 18 años.
  • Tener una cuenta Nequi activa durante la vigencia de la campaña.
  • Recibir dinero desde el exterior mediante Remesas o Giros a un link.
  • Recibir mínimo USD $140 en una sola operación.
  • Que la transacción sea completada exitosamente durante el periodo de la campaña.
  • Estar entre las primeras 2.500 personas que cumplan las condiciones.

Las operaciones rechazadas, anuladas, reversadas o que permanezcan pendientes no serán tenidas en cuenta para determinar a los beneficiarios.

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¿Cuánto dinero entregará Nequi en septiembre?

Cada usuario que resulte elegible recibirá $10.000 colombianos. El presupuesto máximo destinado para estos incentivos es de $25 millones, correspondiente a los 2.500 pagos disponibles.

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Cada persona podrá recibir un solo incentivo durante la campaña. Esto aplica incluso si posteriormente vuelve a recibir una remesa o giro de USD $140 o más, o si cumple las condiciones utilizando ambos productos.

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¿Cuándo se recibirán los $10.000?

El incentivo no necesariamente será abonado de manera inmediata después de recibir los USD $140. Nequi realizará primero la validación del cumplimiento de los requisitos y verificará que el participante se encuentre dentro de los 2.500 beneficiarios.

Una vez finalizado este proceso, los $10.000 serán abonados directamente en la cuenta Nequi del usuario que resulte elegible, dentro del plazo establecido por el organizador y contado a partir de la finalización de la campaña o de la validación correspondiente.

La campaña estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026, salvo que los 2.500 incentivos sean asignados antes de esa fecha.

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