¿Buscas casa o lote? Bancolombia vende inmuebles nuevos y usados desde $36 millones

Si estás pensando en adquirir tu propia vivienda o buscas un lugar seguro para vivir junto a tu familia, sabes que ahorrar constantemente para reunir los recursos necesarios es uno de los hábitos más comunes entre los colombianos.

Adquirir una propiedad sigue siendo una de las metas personales más importantes en el país.

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Ante esta necesidad, Bancolombia, una de las instituciones financieras más reconocidas e importantes de Colombia que cuenta con millones de usuarios dentro y fuera del país, ofrece dentro de su portafolio un portal digital especializado para facilitar la búsqueda y compra de finca raíz.



¿Qué es Tu360Inmobiliario de Bancolombia y cómo funciona para buscar inmuebles?

Si deseas explorar alternativas adicionales a las que habitualmente se encuentran en el mercado inmobiliario tradicional, puedes acudir a Tu360Inmobiliario.

Se trata de una plataforma digital desarrollada por Bancolombia que te permite consultar, comprar o vender construcciones nuevas y usadas en distintas partes del territorio nacional.

Este portal se destaca por su amplio catálogo, reuniendo más de 7.500 opciones disponibles en múltiples ciudades y municipios.

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Además, la plataforma incorpora diversos filtros de búsqueda para que puedas encontrar fácilmente las propiedades que mejor se ajusten a tus necesidades, gustos e intereses económicos.

A través de esta herramienta puedes hallar desde casas y apartamentos hasta fincas, lotes y terrenos.

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¿Qué tipo de casas, apartamentos y lotes puedes encontrar en Bancolombia y a qué precios?

En Tu360Inmobiliario se ofertan propiedades con precios que inician desde los $36 millones de pesos. A continuación, te mostramos varios ejemplos de los inmuebles disponibles en el portal, según su ubicación, características y estado de conservación:

Lote usado en Carmen de Apicalá (Tolima): Si tu interés es adquirir un terreno, en este municipio del Tolima encuentras un lote usado de 72 m² publicado por un valor de $36.000.000. El terreno se sitúa en un espacio que dispone de cancha sintética, parque infantil, salón de eventos, plazoleta de eventos, parqueaderos comunales, dos canchas múltiples, zona de BBQ y áreas verdes.

Si tu interés es adquirir un terreno, en este municipio del Tolima encuentras un lote usado de 72 m² publicado por un valor de $36.000.000. El terreno se sitúa en un espacio que dispone de cancha sintética, parque infantil, salón de eventos, plazoleta de eventos, parqueaderos comunales, dos canchas múltiples, zona de BBQ y áreas verdes. Apartamento usado en Soacha (Cundinamarca): Para quienes buscan vivienda usada en las cercanías de Bogotá, en el Conjunto Residencial El Zorzal de Soacha está disponible un apartamento de 42,7 m² por un precio de $100.000.000. Cuenta con dos habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina remodelada y zona de ropa.

Para quienes buscan vivienda usada en las cercanías de Bogotá, en el Conjunto Residencial El Zorzal de Soacha está disponible un apartamento de 42,7 m² por un precio de $100.000.000. Cuenta con dos habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina remodelada y zona de ropa. Casa usada en San Sebastián de Mariquita (Tolima): Otra opción en el segmento usado es una casa en Mariquita de 72 m² con un costo de $120.000.000. La propiedad está dividida en dos apartamentos independientes; cada uno consta de dos habitaciones, un baño, cocina, patio de ropas y parqueadero.

Otra opción en el segmento usado es una casa en Mariquita de 72 m² con un costo de $120.000.000. La propiedad está dividida en dos apartamentos independientes; cada uno consta de dos habitaciones, un baño, cocina, patio de ropas y parqueadero. Apartamentos nuevos en Bucaramanga (Santander): En la oferta de vivienda nueva destaca el proyecto Verdelis Unidad Residencial en Bucaramanga. Esta edificación comprende 196 apartamentos y tres locales comerciales distribuidos en 27 pisos y semisótano. Ofrece unidades de tipología VIS, VIS RU y No VIS, con áreas desde los 35,1 m² y precios que inician en los $206.790.000.

En la oferta de vivienda nueva destaca el proyecto Verdelis Unidad Residencial en Bucaramanga. Esta edificación comprende 196 apartamentos y tres locales comerciales distribuidos en 27 pisos y semisótano. Ofrece unidades de tipología VIS, VIS RU y No VIS, con áreas desde los 35,1 m² y precios que inician en los $206.790.000. Apartamentos nuevos en Bogotá: Si prefieres estrenar vivienda en la capital, el proyecto Terra Castilla ofrece apartamentos de 43,4 m² desde $251.319.000. Cuenta con vías de acceso cercanas como la Avenida Américas, la Avenida Ciudad de Cali y el Portal de Transmilenio Banderas.

¿Por qué considerar la compra de viviendas usadas o inmuebles como inversión en Colombia?

El mercado de vivienda usada ha tenido un crecimiento constante en los últimos años en Colombia. Esta modalidad representa una opción extra para quienes desean explorar posibilidades distintas a las ofertas tradicionales de las empresas constructoras.

Por otra parte, comprar inmuebles no solo atrae a quienes buscan un lugar para residir. La finca raíz se mantiene como una alternativa de inversión sólida gracias a que ofrece estabilidad y valorización constante con el paso del tiempo.

Adicionalmente, adquirir un inmueble te permite generar ingresos mensuales recurrentes mediante el cobro de arrendamiento.