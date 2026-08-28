Nequi habilita pagos con créditos en datáfonos de tiendas; así funciona con Redeban

Nequi habilitó una nueva alternativa para que sus usuarios puedan utilizar créditos preaprobados al momento de realizar compras en establecimientos físicos. La opción será posible gracias a una alianza con Redeban y permitirá solicitar el crédito desde la aplicación para completar el pago en comercios que cuenten condatáfonos de esta red.

La implementación comenzará de forma gradual y podría ampliarse progresivamente a los más de 340.000 datáfonos que integran la red de Redeban, la cual tiene presencia en el 98% de los municipios de Colombia.

Hasta ahora, los créditos de Nequi podían utilizarse para realizar compras en comercios digitales habilitados; pero con esta nueva modalidad, la entidad busca extender esta posibilidad a los pagos presenciales y ampliar las opciones disponibles para los usuarios al momento de realizar una compra.



Así funcionará el pago con Crédito Nequi

El proceso comenzará cuando el cliente indique en el establecimiento que desea pagar con Nequi. El comercio deberá seleccionar este medio de pago en el datáfono de Redeban e ingresar el número de celular asociado a la cuenta del usuario.



Posteriormente, la solicitud llegará al celular mediante una notificación en la aplicación de Nequi. Allí, la persona podrá revisar los detalles de la compra, confirmar el valor y, en caso de contar con una oferta de crédito preaprobado, elegir esta alternativa para completar el pago.

Pagos por crédito Nequi en datáfonos / FOTO: Nequi

Si la persona selecciona el crédito y cumple con los requisitos establecidos, podrá conocer desde la aplicación las condiciones del préstamo y solicitar su desembolso. El dinero será dirigido al comercio para efectuar el pago de la compra.

Una vez terminado el proceso, el establecimiento recibirá la confirmación de la transacción y el usuario podrá verificar en su aplicación que el pago fue realizado. También tendrá acceso a información relacionada con el crédito, como el monto desembolsado y la fecha de pago.

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Crédito Nequi no aplica para todos los usuarios

Nequi aclaró que esta modalidad no significa que se otorgue un préstamo en todos los casos. La posibilidad de utilizar el crédito como medio de pago dependerá de una evaluación previa y de las condiciones de cada persona frente a las políticas de riesgo de la entidad.

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Según las cifras entregadas por la compañía, aproximadamente un millón de usuarios ya tiene uno o más créditos activos con Nequi. Con la implementación de esta iniciativa, más de tres millones de personas podrían contar con un crédito preaprobado para utilizarlo en compras realizadas en puntos físicos.

Cabe recordar que la implementación comenzará progresivamente y se espera ampliar la disponibilidad a un mayor número de establecimientos conectados a Redeban.

Su funcionamiento dependerá tanto de la habilitación progresiva de los comercios como de la disponibilidad de una oferta de crédito preaprobada para cada usuario.