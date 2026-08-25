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Davivienda baja al 8% tasas de interés en créditos; estos son los beneficiarios

Si fuiste afectado por el sismo de magnitud 7,4 en Colombia, la entidad financiera Davivienda diseñó un plan integral para que puedas recuperar tu patrimonio.

Alivios de Davivienda por terremoto en Colombia: créditos de vivienda al 8%
Alivios de Davivienda por terremoto en Colombia: créditos de vivienda al 8%
Foto: Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

El pasado 10 de agosto, un fuerte terremoto de magnitud 7,4 golpeó con dureza al Eje Cafetero y a ciudades principales como Cali, Pereira y Manizales.

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En medio del complejo proceso de reconstrucción que enfrenta el país, el sector financiero ha empezado a anunciar medidas de apoyo sustanciales para las familias afectadas.

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Maritza Pérez, vicepresidenta ejecutiva de Banca Retail y Mercadeo de Davivienda, detalló en Noticias Caracol en vivo un paquete de medidas de alivio diseñado para ayudarte a restituir tu patrimonio habitacional, destacando una reducción drástica en las tasas de interés para créditos de vivienda.

A continuación, resolvemos las principales dudas sobre cómo funcionan estos alivios y de qué manera puedes beneficiarte si tu vivienda sufrió daños.

¿A quiénes aplica la reducción de tasas de interés al 8% de Davivienda?

Si estás buscando comprar una vivienda o necesitas reparar la que ya tienes, esta medida te interesa. Davivienda ha fijado una tasa preferencial del 8% efectivo anual para los créditos destinados a la adquisición y reparación de viviendas afectadas por el terremoto.

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Esto representa un alivio financiero muy grande si tienes en cuenta que las tasas promedio del mercado hipotecario colombiano suelen oscilar entre el 14% y el 15% efectivo anual debido a la situación macroeconómica.

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Lo más importante es que este beneficio no es exclusivo para los clientes antiguos del banco. Aplica para cualquier familia que haya visto afectado su patrimonio habitacional por el sismo.

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La línea de apoyo se divide en dos opciones principales según sea tu caso:

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  • Adquisición de vivienda: Si tu hogar sufrió pérdida total, puedes usar este crédito para comprar una vivienda nueva o usada.
  • Reparación de vivienda: Si tu inmueble tiene daños físicos, puedes solicitar los recursos para realizar reparaciones o reposiciones de las estructuras afectadas.

Además, no tendrás que preocuparte por cambios inesperados en tus cuotas futuras. Davivienda confirmó que la tasa del 8% efectivo anual se mantendrá fija durante todo el plazo de tu hipoteca, el cual puede ser de 10 o 15 años según lo que tú requieras.

Esto te garantiza estabilidad y certeza financiera para planear tu futuro sin sorpresas en los intereses.

¿Qué pasará con las personas que perdieron su casa y tenían crédito hipotecario vigente?

Si tenías una deuda hipotecaria activa con Davivienda y tu vivienda colapsó o quedó destruida por el terremoto, la entidad financiera ha dado un mensaje de total tranquilidad.

Gracias a la póliza obligatoria de los seguros de hogar vinculados a los créditos de la entidad, manejados en alianza con Seguros Bolívar, tu deuda quedará completamente saldada y en cero si se confirma la pérdida total del inmueble.

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Pero el beneficio va más allá de extinguir la deuda bancaria. El seguro contratado no cubre únicamente el saldo pendiente del crédito (que va disminuyendo con los años), sino que protege el valor comercial del inmueble con base en su avalúo actualizado.

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De esta manera, el seguro paga la deuda vigente con el banco y te entrega directamente en efectivo la diferencia económica a tu favor entre el valor comercial asegurado y el saldo que le debías al banco.

Para ilustrarlo mejor: si tenías una casa en Pereira con una hipoteca activa y lamentablemente se destruyó, el seguro se encargará de cancelar tu deuda completa con el banco.

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Al mismo tiempo, recibirás el dinero restante del valor comercial de tu casa. Con ese patrimonio recuperado en efectivo, tienes la opción de solicitar la nueva línea de crédito con la tasa preferencial del 8% para comprar un nuevo hogar.

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La entidad reportó que ya ha desembolsado los primeros 20.000 millones de pesos a los clientes que perdieron la totalidad de sus viviendas.

Paso a paso: ¿cómo acceder a las nuevas líneas de crédito por el sismo?

Para que las ayudas se entreguen de forma rápida y transparente a quienes realmente las necesitan, Davivienda y Seguros Bolívar realizaron un barrido técnico manzana por manzana en las áreas más afectadas por la catástrofe.

Si quieres postularte para recibir estos beneficios, debes seguir un sencillo proceso digital:

  1. Entra al sitio oficial: Debes ingresar desde tu dispositivo al canal digital del banco en davivienda.com.
  2. Llena el formulario: Completa con cuidado la información que te solicitan sobre la ubicación exacta de tu inmueble y el estado en el que quedó tras el sismo.
  3. Sube tus pruebas: Adjunta fotos y videos que muestren claramente los daños de tu vivienda, ya sea para reportar una pérdida total o afectaciones leves y moderadas que requieran reparaciones.

Una vez que envíes estos datos, los equipos técnicos de Seguros Bolívar harán el cruce de información directamente en el terreno para validar oficialmente que eres damnificado.

Ten en cuenta que estas opciones de financiamiento y reactivación no son solo para hogares de familias; el banco también ha dispuesto líneas de crédito específicas para medianas y pequeñas empresas (pymes), así como para los municipios afectados que requieran recursos para la reconstrucción de su infraestructura.

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