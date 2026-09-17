Los cinco tips para cuidar el dinero en pareja y familia durante Amor y Amistad

En el marco de la celebración del mes de Amor y Amistad, durante septiembre, la billetera digital Nequi difundió una serie de recomendaciones dirigidas a promover una gestión financiera consciente entre parejas, familias y grupos de amigos.

Esta iniciativa toma como referencia la dinámica económica de los colombianos y la manera en que compartir gastos y responsabilidades hace parte de la vida cotidiana de millones de personas.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025, elaborada por el DANE, en el país existen aproximadamente 18,95 millones de hogares, conformados en promedio por 2,82 personas que comparten gastos y responsabilidades diariamente.



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En este contexto, el manejo económico compartido abarca escenarios diversos, como la división del arriendo entre compañeros de vivienda, la decisión en pareja de asumir una deuda, el préstamo de dinero a familiares o amigos, o el envío de recursos desde el exterior para apoyar económicamente a un ser querido.

Según explica Nequi, estas situaciones demuestran que la administración del dinero puede convertirse en un proceso colectivo que requiere acuerdos claros para evitar malentendidos y facilitar la construcción de planes conjuntos.

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Los cinco consejos de Nequi para organizar las finanzas en Amor y Amistad

La billetera digital compartió una guía para facilitar la administración del dinero entre parejas, familiares y amigos, especialmente durante la celebración de Amor y Amistad.

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1. Perderle el miedo a hablar de plata: Nequi sugiere conversar con anticipación sobre ingresos, gastos, deudas y prioridades, con el propósito de comprender la realidad económica de cada persona y establecer expectativas claras.

2. Organizar la plata como forma de cuidar: Se destaca la importancia de establecer presupuestos y cumplir los acuerdos definidos. No existe una única fórmula para dividir los gastos, por lo que pueden aplicarse esquemas como 50/50, 70/30 u otras distribuciones proporcionales, dependiendo de la situación de cada persona.

Para facilitar este proceso, Nequi destaca funciones digitales como Bolsillos, Metas y Colchón, que permiten separar dinero para gastos mensuales, ahorrar o reservar recursos para posibles imprevistos.

3. Cuentas claras al prestar dinero: En caso de prestar dinero a la pareja, familiares o amigos, se recomienda acordar previamente el monto, la fecha y la forma de devolución. Esto puede ayudar a mantener la confianza y evitar conversaciones incómodas posteriormente.

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4. Presencia económica a la distancia: Vivir lejos de la familia no impide contribuir a las necesidades del hogar, como alimentación, educación o arriendo. Según Nequi, la plataforma permite recibir remesas provenientes de más de 180 países mediante alianzas, sin generar cobros al usuario receptor.

5. El crédito como impulso: La entidad también destaca la importancia de analizar el crédito como una herramienta que puede contribuir al cumplimiento de determinados proyectos o metas. Antes de asumir una obligación financiera, recomienda evaluar la capacidad de pago y las condiciones del crédito para tomar una decisión responsable.