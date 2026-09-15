Así puedes recargar tu tarjeta del Transmetro directamente desde Nequi; paso a paso

Moverte por Barranquilla y su área metropolitana es parte de la rutina diaria de miles de personas que acuden a sus sitios de trabajo, estudio o a realizar diversas diligencias cotidianas.

De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), tan solo en el último trimestre de 2025, el sistema de transporte masivo Transmetro movilizó a 4,8 millones de pasajeros en la capital del Atlántico y sus municipios vecinos.

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Ante esta alta demanda de movilidad urbana, la aplicación financiera Nequi integró la opción de recargar la tarjeta de Transmetro directamente desde su plataforma digital.



Esta alternativa busca facilitar los desplazamientos diarios en la región, donde Nequi registra actualmente a más de 800 mil usuarios en Barranquilla y supera los 1,5 millones de clientes en todo el departamento del Atlántico.



¿Cuáles son las condiciones, costos y límites para recargar Transmetro con Nequi?

Antes de realizar tu primera operación desde el teléfono móvil, es fundamental que conozcas los parámetros establecidos para el uso de esta herramienta digital dentro de la aplicación:

Montos permitidos: Puedes hacer recargas desde un valor mínimo de $3.800 hasta un tope máximo de $150.000 por cada transacción realizada.

Puedes hacer recargas desde un valor mínimo de $3.800 hasta un tope máximo de $150.000 por cada transacción realizada. Costo del servicio: Cada recarga que efectúes a través de la plataforma tiene una tarifa fija asociada de $250.

Cada recarga que efectúes a través de la plataforma tiene una tarifa fija asociada de $250. Recargas a terceros: No solo tienes la posibilidad de recargar tu propia tarjeta, sino también la de otra persona con tan solo digitar su número de tarjeta correspondiente.

No solo tienes la posibilidad de recargar tu propia tarjeta, sino también la de otra persona con tan solo digitar su número de tarjeta correspondiente. Verificación de saldo y datos: Es indispensable que verifiques el número de la tarjeta ingresado y asegures que cuentas con saldo suficiente en tu cuenta para cubrir tanto el valor elegido de la recarga como el costo fijo de la transacción ($250).

Es indispensable que verifiques el número de la tarjeta ingresado y asegures que cuentas con saldo suficiente en tu cuenta para cubrir tanto el valor elegido de la recarga como el costo fijo de la transacción ($250). Operaciones definitivas: Ten presente que, una vez que confirmes y proceses la transacción en la aplicación, la operación no podrá ser modificada ni cancelada.

¿Cómo recargar la tarjeta del Transmetro desde la aplicación de Nequi paso a paso?

Si deseas gestionar tu pasaje de forma digital antes de abordar el sistema, la aplicación cuenta con un módulo específico para completar el procedimiento. Debes seguir los siguientes pasos en tu dispositivo móvil:

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Ingresa a la aplicación: Abre tu cuenta en Nequi e inicia sesión de manera habitual. Navega al menú de servicios: Dirígete a la sección de “Servicios” y selecciona la categoría “Transporte y viajes”. Selecciona la opción de transporte: Dentro de la pestaña de “Transporte masivo”, escoge la alternativa “Transmetro”. Lee atentamente la información que aparece en pantalla y presiona “Entendido” para continuar. Ingresa los datos solicitados: Escribe el número de la tarjeta de Transmetro que vas a recargar e ingresa el monto exacto de dinero que deseas transferir. Posteriormente, oprime la opción “Consultar”. Revisa la información: Verifica que los datos digitados y el valor total a pagar (incluyendo el costo del servicio) sean correctos. Confirma el pago: Finaliza el procedimiento presionando el botón “Pagar”. Conserva tu comprobante: Revisa la bandeja de entrada de tu correo electrónico registrado, donde recibirás el comprobante oficial con los detalles de la recarga realizada.

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¿Qué otros servicios de transporte y movilidad están disponibles en Nequi?

La integración del sistema Transmetro amplía el portafolio de alianzas y soluciones de movilidad que la aplicación financiera ofrece a sus usuarios en distintas regiones de Colombia.

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Al respecto, Juan Sebastián González, gerente de Pagos y Recaudos de Nequi, explicó que la entidad busca acompañar las finanzas personales resolviendo necesidades cotidianas como la movilidad por la ciudad, brindando herramientas útiles que permitan a las personas tener mayor autonomía en la organización de su dinero diario.

Además de la tarjeta de Transmetro en Barranquilla, la plataforma permite efectuar la recarga de la Tarjeta Cívica del sistema de transporte de Medellín y la tarjeta TuLlave en Bogotá.

De igual manera, los usuarios pueden acceder a servicios para comprar tiquetes de autobús intermunicipal y realizar el pago de parqueaderos o combustible desde la misma aplicación.