El himno de Freddie Mercury que confiesa fríamente un crimen a su mamá

La letra de Bohemian Rhapsody, creada por Freddie Mercury hace ya cinco décadas, se convirtió en un himno universal que narra a lo largo de seis minutos una velada dramática en la que el protagonista le confiesa a su madre haber cometido un homicidio.

Con frases impactantes como "Mama, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead", el tema describe cómo un hombre le quitó la vida a otro justo cuando su propia existencia apenas comenzaba.

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Sin embargo, no te confundas: el propio artista aclaró que no andaba por ahí con un arma real, sino que se trataba de una ficción creada para la letra del tema.



Detrás de esta pieza musical hay una historia fascinante repleta de obsesión creativa, secretos que el cantante se llevó a la tumba y un proceso de grabación caótico.

¿De qué trata realmente Bohemian Rhapsody y qué confiesa la letra?

Si analizas la letra de la canción, te darás cuenta de que la historia va mucho más allá de una simple narración policial.

El significado exacto del texto es un misterio que Freddie Mercury prefirió llevarse a la tumba, ya que nunca quiso dar explicaciones detalladas y afirmaba que era para que la gente usara su propia imaginación.

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A pesar de su silencio, la interpretación más extendida entre fanáticos señala que la confesión del asesinato es en realidad una metáfora personal mediante la cual Freddie estaba "matando" a su antigua versión para poder salir del clóset y enfrentar su verdad ante el mundo.

Esta lectura cobra especial fuerza al escuchar versos explícitos como "Goodbye everybody, I've got to go, gotta leave you all behind and face the truth".

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A lo largo del tema, el protagonista experimenta un viaje emocional donde se siente acosado por juicios divinos y figuras extrañas que le gritan "Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango".

En medio de truenos y relámpagos que lo asustan muchísimo, el personaje suplica compasión definiéndose como un pobre chico de una familia humilde que pide que lo perdonen de esa "monstruosidad".

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La carga emocional era tan real que la propia madre de Freddie Mercury confesó que al escuchar la canción tras la muerte de su hijo le dolía mucho, probablemente porque entendía de primera mano la intensa lucha interna que él había vivido.

Hacia la parte final, la pista estalla en una descarga de energía donde el protagonista cuestiona si pueden amarlo y dejarlo morir, para cerrar con una resignación absoluta al afirmar "Nothing really matters to me".

Al cantar este tema, en realidad estás rememorando la historia de alguien que decidió metafóricamente acabar con su pasado para lograr ser libre, aunque esto le costara enfrentarse al mundo entero.

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¿Cómo fue el caótico proceso de grabación de Bohemian Rhapsody?

El proceso de creación de esta canción demuestra el nivel de genialidad y obsesión que caracterizaba a Freddie Mercury. En los inicios del proyecto, el artista era sumamente misterioso y escribía fragmentos sueltos de la obra en hojas y servilletas.

Incluso guardaba tanto recelo que no les mostraba la estructura completa a sus compañeros de Queen, refiriéndose al tema simplemente como "la cosa de Fred".

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Su nivel de obsesión era tal que tenía instalado un piano justo en la cabecera de su cama en su departamento de Londres; si se despertaba en mitad de la noche con una idea musical, solo debía estirar el brazo y tocar las teclas al revés desde la almohada.

Cuando la banda entró al estudio, la grabación se convirtió en un caos total que duró tres semanas completas únicamente para perfeccionar la sección de ópera.

Freddie exigió ensayar hasta 12 horas diarias porque quería superponer más de 180 pistas vocales.

Esta complejidad desconcertó por completo a sus compañeros de grupo; el propio baterista Roger Taylor confesó que estaban superconfundidos y que por momentos no sabían ni qué estaban haciendo, ya que todo el rompecabezas existía únicamente en la cabeza de Freddie.

¿Por qué la discográfica y Elton John creían que Bohemian Rhapsody fracasaría?

Llevar Bohemian Rhapsody a las estaciones de radio no fue un camino sencillo. En su momento, tanto los ejecutivos de la empresa discográfica EMI como el mismísimo Elton John aseguraron que los integrantes de la banda estaban locos.

Para la industria de la época, una canción de seis minutos de duración y sin un estribillo claro iba a ser un fracaso rotundo.

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No obstante, la terquedad de Freddie Mercury terminó saliéndose con la suya. La gran oportunidad del tema llegó gracias a un DJ amigo del cantante, quien decidió apostar por la canción y la transmitió 14 veces en las ondas radiales durante un solo fin de semana.

La respuesta de los oyentes fue inmediata: la gente se volvió loca por la pista y el tema se transformó en un éxito masivo que rompió los esquemas de la industria.