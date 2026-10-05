Bancolombia pone a la venta casas, apartamentos y lotes desde los $36 millones en octubre

Si tienes en mente el propósito de adquirir una propiedad en Colombia, te interesa saber que Bancolombia cuenta con un ecosistema inmobiliario diseñado para acompañarte en todo el proceso de compra, venta, arriendo o administración de bienes raíces.

A través de esta oferta digital, la entidad financiera ha puesto a disposición del público un catálogo de predios que incluye opciones residenciales y comerciales con precios de entrada que inician desde los $36 millones.

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Esta oportunidad abarca tanto viviendas de interés social (VIS) como inmuebles de carácter privado y terrenos en diferentes regiones del país.



Bancolombia, una de las entidades bancarias con mayor reconocimiento en la nación por sus servicios de ahorro, crédito e inversión, busca facilitar que más ciudadanos puedan acceder a un predio propio mediante su plataforma digital Tu360 Inmobiliario.



¿Qué tipo de inmuebles vende Bancolombia y en qué ciudades se encuentran?

El portafolio disponible en Tu360 Inmobiliario es variado y responde a distintas necesidades de presupuesto, ubicación y uso del suelo.

Si buscas una alternativa para vivir, en el ámbito residencial encuentras opciones de apartamentos usados en ciudades principales como Bogotá y Barranquilla.

Por ejemplo, en Bogotá está disponible un apartamento usado de 42,7 metros cuadrados con dos habitaciones dentro del rango de precio de hasta $100 millones.

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De igual forma, en Barranquilla se oferta otro apartamento de 52 metros cuadrados que cuenta con tres habitaciones, también situado por un valor de hasta $100 millones.

Dentro de esta misma categoría de vivienda, la plataforma contempla opciones de Vivienda de Interés Social (VIS) y apartamentos residenciales en diversas zonas del territorio colombiano.

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Si tu interés se enfoca en el sector empresarial o comercial, la oferta también dispone de inmuebles destinados a actividades de negocios.

En el segmento de oficinas, puedes hallar una propiedad de 18,6 metros cuadrados en Bogotá por $95 millones, así como una oficina de 25 metros cuadrados en Barranquilla por $100 millones.

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Para el caso de locales comerciales, la plataforma registra alternativas ubicadas en los municipios de Bello y Bogotá, con valores comerciales que parten desde los $60 millones.

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Para quienes prefieren adquirir un terreno o lote para construir a futuro, el catálogo incluye predios con diferentes extensiones y características en varios departamentos.

Entre las alternativas de menor valor destaca un lote de 74 metros cuadrados en Carmen de Apicalá por $36 millones.

Comprar casa o lote en Bancolombia: lista de propiedades disponibles y simulación de crédito Foto: Tu360 Inmobiliario

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Asimismo, figura un terreno de 105 metros cuadrados en Flandes por $40 millones y otra opción de 150 metros cuadrados localizada en Chigorodó por $95,9 millones. Es importante considerar que las tarifas y especificaciones de cada bien varían de acuerdo con su ubicación, tipología y condiciones particulares.

¿Cómo puedes comprar y simular tu crédito en la plataforma Tu360 Inmobiliario?

Para acceder a este catálogo y gestionar la adquisición de cualquiera de las propiedades, debes ingresar al portal web oficial de Tu360 Inmobiliario de Bancolombia.

En esta interfaz digital puedes explorar el listado completo de predios e ingresar tus datos de contacto en los proyectos de tu interés para recibir asesoría directa por parte de la constructora correspondiente.

Adicionalmente, la herramienta integra un modelo de recomendación personalizado. Este sistema utiliza la información y el conocimiento interno de Bancolombia para mostrarte inmuebles ajustados de manera precisa a tus gustos, necesidades y perfil.

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Durante la navegación, también tienes a tu alcance diversos recursos financieros para planear tu inversión en tiempo real.

Los usuarios pueden simular las cuotas de su préstamo, evaluar su capacidad de pago, solicitar la preaprobación digital de un crédito hipotecario o leasing habitacional y recibir asesoría especializada a lo largo de la exploración en la plataforma.