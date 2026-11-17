El accidente que sufrió la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, sigue dando de qué hablar, luego de que se conocieran unas declaraciones que el cantante compartió dos días antes del siniestro, durante una entrevista con el programa Séptimo Día, de Noticias Caracol.

Cabe recordar que el accidente ocurrió en la madrugada del lunes 26 de octubre, en jurisdicción del municipio de Bosconia, cuando el autobús en el que se desplazaba la agrupación con destino a Valledupar perdió el control y terminó en las aguas del río Ariguaní.

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Como consecuencia del impacto, Kbeto Zuleta sufrió la pérdida de una de sus piernas y fue trasladado a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, donde logró estabilizarse después de ser sometido a varias intervenciones quirúrgicas.



En el vehículo viajaban los integrantes de su conjunto musical. El siniestro dejó un saldo de 17 personas heridas y cuatro víctimas mortales. Entre los fallecidos se encontraban el guitarrista Harold Santana, el corista Geovanny Lobo y Radamel Uribe Navarro, quien también se desempeñaba como corista y primera voz del grupo.



¿Cuáles fueron las palabras de Kbeto Zuleta días antes del accidente?

Dos días antes del siniestro, Kbeto Zuleta conversó con el equipo periodístico de Séptimo Día, de Noticias Caracol. Durante la entrevista, el cantante recordó otro accidente ocurrido el 9 de enero de 2023 en Santander, en el que estuvo involucrado el autobús de su agrupación y falleció un motociclista.

En aquella conversación, el artista expresó: “Gracias a Dios nunca en mi vida me ha pasado nada. Es un llamado de atención para toda la gente, incluido yo”.

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De igual manera, el intérprete vallenato hizo un llamado a generar conciencia sobre la seguridad vial y propuso impulsar iniciativas para prevenir este tipo de situaciones.

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“Sería bueno hacer una campaña que nos ayude a concientizarnos, una campaña bien fuerte a nivel nacional”, manifestó.

La reflexión sobre los accidentes de las agrupaciones musicales

En el mismo informe periodístico, el mánager del conjunto vallenato, Esteban Bolaños, también se refirió a las circunstancias del accidente ocurrido en 2023.

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Según explicó, el motociclista involucrado conducía mientras sostenía su teléfono celular entre el hombro y la oreja, una distracción que habría influido en lo sucedido.

La Familia del cantante vallenato Kbeto Zuleta envió un emotivo mensaje en redes sociales dirigido a toda Colombia Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

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Bolaños recordó las consecuencias de aquel episodio y expresó: "Hubo una persona fallecida. A veces uno no tiene la culpa, la tiene la culpa la otra persona. Ya es una lección de vida que uno aprende o aprende".

¿Qué se sabe del estado de salud de Kbeto Zuleta?

A través de las redes sociales, el líder de comnunicaciones del cantante compartió un mensaje en el que se desmintió la circulación de una supuesta imagen de Kbeto Zuleta durante su proceso de recuperación.

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Asimismo, sus representantes entregaron un parte de tranquilidad a sus seguidores y a las personas que han estado pendientes de su evolución, al señalar que “Kbeto se encuentra estable y continúa recuperándose en la clínica”.

Equipo de comunicaciones de Kbeto Zuleta comparte un mensaje Foto: imagen tomada de redes sociales

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En el comunicado también indicaron que el cantante cuenta con el acompañamiento permanente de sus seres queridos, quienes se han convertido en un apoyo fundamental durante este proceso.

Además, permanece bajo el cuidado de un equipo de profesionales de la salud, encargado de brindarle la atención médica y el seguimiento necesarios para su recuperación.