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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Así reaccionó Kbeto Zuleta al despertar con la pierna amputada tras accidente

Así reaccionó Kbeto Zuleta al despertar con la pierna amputada tras accidente

El hermano del cantante compartió cómo reaccionó el artista y cómo fue su reencuentro con Kbeto después del accidente del pasado 26 de octubre.

El cantante de vallenato Kbeto Zuleta en una presentación musical, tras el trágico accidente de tránsito en carretera donde sufrió la amputación de una pierna.
El artista vallenato Carlos Alberto 'Kbeto' Zuleta, acaparó la atención de los medios tras conocerse detalles de su proceso médico
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

Continúan conociéndose detalles sobre la evolución médica del cantante vallenato Kbeto Zuleta, quien sufrió un grave accidente junto a su agrupación el pasado 26 de octubre y tuvo que ser sometido a la amputación de una de sus piernas.

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La agrupación regresaba a Valledupar después de cumplir con una presentación musical en Sincelejo, Sucre. El siniestro dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas dos integrantes de la banda, y varios heridos, incluido el propio Kbeto Zuleta.

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La noticia más reciente sobre su estado de salud es que el artista presentó una evolución favorable en su condición clínica, logró despertar de manera espontánea y superó satisfactoriamente el procedimiento de extubación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla.

¿Cuál fue la reacción de Kbeto Zuleta tras despertar del accidente?

En declaraciones entregadas a Noticias Caracol, Héctor Zuleta, hermano del cantante, compartió detalles sobre las primeras reacciones del artista después de despertar. Además, relató cómo fue el emotivo reencuentro que tuvo con sus seres queridos.

De acuerdo con el testimonio familiar, el cantante se encuentra animado y muestra un buen semblante. Durante las primeras visitas en el centro asistencial, incluso compartió conversaciones con sus allegados que provocaron tanto risas como lágrimas.

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“Le sacamos lágrimas, está muy consciente de lo que ocurrió en el accidente, además comentó que está muy preocupado por sus compañeros, pero nosotros estamos muy alentados, con todo lo que ha venido ocurriendo, Kbeto es un verdadero milagro”, afirmó su hermano al medio mencionado.

Por su parte, su hermana Claudia Zuleta confirmó que el artista ya despertó y que deberá someterse a nuevos procedimientos médicos. Sin embargo, destacó que los reportes sobre su evolución son alentadores y señaló que, por ahora, no será trasladado a otro centro asistencial en una ciudad diferente.

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El cantante vallenato Kbeto Zuleta durante una presentación musical, de fondo la imagen del autobús siniestrado
El artista de música vallenata Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, sufrió graves lesiones tras el accidente del bus de su agrupación
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Tras recuperar la conciencia, Kbeto Zuleta también comenzó a comunicarse verbalmente y a reconocer a las personas de su entorno cercano.

Pese a estos avances, los profesionales de la salud determinaron que el cantante todavía necesita atención especializada y monitoreo continuo, por lo que permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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Hipótesis sobre el accidente de Kbeto Zuleta

Inicialmente, entre las hipótesis contempladas sobre las causas del accidente estuvieron el cansancio del conductor y un posible microsueño. Sin embargo, la empresa propietaria del vehículo, Expreso Super Star, dio a conocer una nueva versión de lo ocurrido en declaraciones entregadas al diario El Tiempo.

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Según Raúl De Castro, asesor jurídico de la compañía transportadora, una persona cercana al conductor manifestó que este habría alcanzado a decir que dos perros se atravesaron repentinamente en la vía, situación que habría provocado que perdiera el control del vehículo.

Puedes leer: Poncho Zuleta hizo promesa tras el accidente de su hijo Kbeto: “Cuando se pare de aquí…”

Asimismo, el representante de la empresa señaló que el cansancio del conductor no sería, en principio, una explicación del siniestro, debido a que se había realizado un cambio de conductor aproximadamente 30 minutos antes del accidente.

Bus accidentado en el que viajaba Kbeto Zuleta, hijo del cantante vallenato Poncho Zuleta, junto a un detalle descubierto
Imagen del bus destruido tras el accidente de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, revelando un oscuro detalle del vehículo.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

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Pese a estas versiones, las autoridades continúan investigando lo ocurrido para establecer las causas del accidente.

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