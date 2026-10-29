Giro en investigación sobre accidente de Kbeto Zuleta; dos responsables

Continúan conociéndose nuevos detalles sobre el accidente de tránsito que sufrió la agrupación del cantante vallenato Kbeto Zuleta durante la madrugada del lunes 26 de octubre. El bus en el que viajaban los músicos se salió de la vía, chocó contra la baranda de un puente y cayó a las aguas del río Ariguaní.

La agrupación regresaba a Valledupar después de cumplir con una presentación musical en Sincelejo, Sucre. El siniestro dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas dos integrantes de la banda, y varios heridos, incluido el propio Kbeto Zuleta.

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¿Cuál es la nueva hipótesis sobre el accidente del bus de Kbeto Zuleta?

Inicialmente, las autoridades contemplaron el cansancio del conductor o un posible microsueño entre las hipótesis sobre las causas del accidente. Sin embargo, la empresa propietaria del vehículo, Expreso Super Star, dio a conocer una nueva versión de lo ocurrido en declaraciones entregadas al diario El Tiempo.



Según Raúl De Castro, asesor jurídico de la compañía transportadora, una persona cercana al conductor manifestó que este habría alcanzado a decir que dos perros se atravesaron repentinamente en la vía, lo que habría provocado que perdiera el control del vehículo.

No obstante, esta versión está pendiente de confirmación oficial por parte de los investigadores, por lo que todavía no puede establecerse como la causa del siniestro.

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El representante de la empresa también explicó que el bus contaba con dos conductores y que el chofer que estaba al volante había asumido el control aproximadamente 30 minutos antes del accidente.

El bus en el que viajaba la agrupación de Kbeto Zuleta registraba dos comparendos. Las autoridades investigan las causas del accidente en el río Ariguaní. /Foto: redes sociales

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Este detalle fue señalado por la compañía como un elemento que, a su juicio, pone en duda la hipótesis del agotamiento del conductor. Sin embargo, será necesario esperar los resultados de las investigaciones para determinar qué provocó el accidente.

¿Qué antecedentes tenía el bus en el que viajaba Kbeto Zuleta?

Además de la nueva hipótesis, El Tiempo dio a conocer información sobre las condiciones técnicas y los antecedentes de tránsito del vehículo en el que se transportaba la agrupación vallenata.

De acuerdo con los registros citados por el medio, el bus fue sometido a una revisión técnico-mecánica el pasado 2 de septiembre en el Centro de Diagnóstico Autovial del Caribe, ubicado en Valledupar.

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La inspección incluyó la evaluación de componentes como el sistema de frenos, las luces, la presión de los neumáticos y la desviación lateral. Según la información divulgada, el vehículo obtuvo una certificación favorable para su operación.

Imagen del bus destruido tras el accidente de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, revelando un oscuro detalle del vehículo. Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

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Asimismo, la empresa informó que el automotor cuenta con una póliza de seguro vigente, cuya aplicación dependerá de los procedimientos correspondientes y de las condiciones establecidas en el contrato.

Por otra parte, el historial del vehículo registra dos comparendos en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), cuyo valor acumulado asciende a $1.430.052.

Imagen muestra el pantallazo del SIMIT sobre las multas del bus donde iba Kbeto Zuleta Foto: pantallazo tomado del SIMIT

Sin embargo, estos antecedentes no demuestran por sí solos que existiera una falla mecánica o una conducta imprudente relacionada directamente con el accidente.

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Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, Kbeto Zuleta permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de la Clínica Iberoamericana de Barranquilla, donde recibe atención médica por las lesiones sufridas en el siniestro.