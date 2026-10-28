Poncho Zuleta rompe el silencio tras el accidente de Kbeto Zuleta: “Por mi hijo”

Este miércoles 28 de octubre, el cantante de vallenato Poncho Zuleta se dirigió brevemente a los medios de comunicación tras llegar a un centro asistencial de Barranquilla para visitar a su hijo, Kbeto Zuleta, quien resultó herido en el accidente de bus que sufrió su agrupación el lunes 26 de octubre.

“Oren por mi hijo”, expresó Poncho Zuleta al llegar al centro médico donde permanece hospitalizado el intérprete. Con estas palabras, el artista hizo un llamado a sus seguidores para que acompañen a su familia en este difícil momento.

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Cabe mencionar que el cantante interrumpió sus compromisos profesionales en Estados Unidos y regresó a Colombia para estar junto a su hijo. Kbeto Zuleta permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Iberoamérica, en Barranquilla, donde recibe atención médica.



El cantante de música vallenata Poncho Zuleta llegó hasta la clínica Iberoamérica en Barranquilla, donde se encuentra su hijo Kbeto Zuleta. El artista pidió oración por su salud. #VocesySonidos https://t.co/DveaOuTA6e — Blu Caribe (@BLUCaribe) October 28, 2026

¿Cómo fue el accidente del bus de la agrupación de Kbeto Zuleta?

El accidente ocurrió durante la madrugada del lunes 26 de octubre, hacia las 4:00 a. m., en la vía que conecta a El Difícil, en el departamento del Magdalena, con Bosconia, en el Cesar.

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La agrupación musical se desplazaba en el vehículo después de cumplir un compromiso artístico cuando el bus perdió el control y cayó desde un puente al río Ariguaní. Según los relatos de algunos sobrevivientes, la mayoría de los ocupantes se encontraba durmiendo en ese momento.

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El bajista de la agrupación, Jorge Luis Quintero Calderón, habló con Noticias Caracol y relató la violencia del impacto. Según contó, sintió el golpe inicial y terminó expulsado hacia el río Ariguaní. El músico logró reaccionar dentro del agua y llegar hasta la orilla con la ayuda de un compañero.

Claudia Margarita Zuleta habló sobre cómo se encuentra su padre, Poncho Zuleta, tras el grave accidente de Kbeto, y confirmó que su hermano fue trasladado a una clínica de Barranquilla para continuar su tratamiento. /Foto: redes sociales

Durante las labores de rescate, Kbeto Zuleta permaneció cerca del borde del río. De acuerdo con el relato compartido, uno de los integrantes de su equipo actuó rápidamente para aplicar un procedimiento de emergencia con el que buscaba controlar la hemorragia que presentaba el cantante.

¿Cuál es el estado de salud de Kbeto Zuleta?

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Tras ser evacuado del lugar del accidente y trasladado a la Clínica Sinais Vitais, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Kbeto Zuleta fue trasladado y recibió atención médica de urgencia en la Clínica Iberoamérica debido a las lesiones que sufrió.

De acuerdo con la información suministrada, la gravedad de sus heridas llevó al equipo médico de la Clinica Sinais Vitais a practicarle la amputación de una de sus piernas como parte del tratamiento.

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El artista permanece bajo vigilancia médica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Sin embargo, cualquier actualización sobre su evolución debe atribuirse a un parte médico.

El accidente dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y varios heridos. Entre las víctimas mortales fueron identificados el guitarrista Harold Santana y el corista Geovanny Lobo. Sus cuerpos fueron trasladados a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal en Valledupar para los procedimientos correspondientes.

Por su parte, las autoridades de tránsito mantienen abiertas las investigaciones para establecer las causas del siniestro. Entre las hipótesis que se han mencionado está la posibilidad de que el conductor hubiera sufrido un microsueño.

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El bus en el que viajaba la agrupación de Kbeto Zuleta registraba dos comparendos. Las autoridades investigan las causas del accidente en el río Ariguaní. /Foto: redes sociales

No obstante, integrantes de la agrupación señalaron que todavía no hay conclusiones técnicas definitivas sobre lo ocurrido. Por ello, las versiones relacionadas con el cansancio del conductor u otras circunstancias de la vía continúan pendientes de esclarecimiento.