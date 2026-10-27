Él era el acordeonero de Kbeto Zuleta que murió en el accidente de bus; dejó tres niñas

Siguen conociéndose detalles del accidente de tránsito que sufrió el bus en el que se movilizaban Kbeto Zuleta y su agrupación musical. Entre las víctimas mortales se encuentra Harold Santana, acordeonero, arreglista y productor de 46 años, quien falleció en el siniestro ocurrido durante la madrugada del lunes 26 de octubre.

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 16+100 de la vía que comunica a Pueblo Nuevo con Bosconia, en el departamento del Cesar. Según la información compartida, cuatro integrantes de la agrupación perdieron la vida, mientras que el cantante Kbeto Zuleta sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser ingresado a una unidad de cuidados intensivos (UCI).

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¿Quién era Harold Santana, el acordeonero que murió en el accidente del bus de Kbeto Zuleta?

Harold Santana nació en el municipio de Codazzi, Cesar, y era el hijo mayor del compositor vallenato Henry Santana. Desde niño mostró interés por la música, especialmente después de observar a su padre interpretar la guitarra durante reuniones familiares y parrandas en su hogar.



Con el paso de los años, Harold se convirtió en un músico versátil, capaz de interpretar la guitarra, el bajo, los teclados y el acordeón. Además, se desempeñó como arreglista y productor musical en su propio estudio de grabación. Durante su trayectoria artística, también llegó a tocar el acordeón con el Binomio de Oro de América.

Posteriormente, decidió alejarse de los escenarios de la música secular para concentrarse en la música cristiana y en la producción de composiciones góspel. Durante esa etapa, también dedicó tiempo a la crianza de sus tres hijos.

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Harold Santana fue contratado días previos al accidente que le quitó la vida Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Cómo llegó Harold Santana a tocar con Kbeto Zuleta?

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La llegada de Harold Santana a la agrupación de Kbeto Zuleta se produjo recientemente. Después de una etapa dedicada a la música religiosa y al trabajo de estudio, el artista aceptó la invitación para incorporarse formalmente al conjunto como acordeonero.

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Su regreso a los escenarios fue breve, Santana alcanzó a participar en dos presentaciones públicas durante el fin de semana previo al accidente. Esta oportunidad representaba el comienzo de una nueva etapa profesional dentro de la música vallenata.

¿Cuántas personas murieron en el accidente del bus de Kbeto Zuleta?

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El accidente ocurrió durante la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando los músicos regresaban hacia Valledupar después de cumplir con una presentación en el municipio de Sincelejo durante el fin de semana.

Entre las víctimas mortales fueron identificados el acordeonero Harold Santana y el corista Geovany Lobo. Por su parte, el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño Gómez, confirmó que otras dos personas que habían sido trasladadas a un centro asistencial fallecieron posteriormente.

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De esta manera, el siniestro dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, de acuerdo con la información suministrada.

Imagen del bus destruido tras el accidente de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, revelando un oscuro detalle del vehículo. Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

En cuanto a Kbeto Zuleta, el cantante tuvo que ser ingresado a una unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de sus lesiones. Según los reportes compartidos, permaneció intubado y sufrió la amputación de una de sus piernas. Su evolución médica mantiene atentos a sus seguidores y al mundo de la música vallenata.