Martín Elías y Elder Dayán: la escalofriante coincidencia tras el accidente de Kbeto Zuleta

Dos videos, una misma canción y una dedicatoria que hoy genera comentarios entre los seguidores del vallenato. Horas antes del accidente que sufrió la agrupación de Kbeto Zuleta, Elder Dayán Díaz compartió un momento musical con el cantante que, tras conocerse la noticia del siniestro, comenzó a compararse con una presentación de Martín Elías ocurrida años atrás.

Las grabaciones tienen como protagonistas a dos hermanos de la dinastía Díaz: Martín Elías, fallecido en abril de 2017, y Elder Dayán, hijo de Diomedes Díaz. En momentos diferentes, ambos le dedicaron la misma canción a Kbeto Zuleta, heredero de la dinastía musical de los Zuleta e hijo de Poncho Zuleta.

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La canción que Elder Dayán le dedicó a Kbeto Zuleta antes del accidente

Antes del siniestro ocurrido en la madrugada del 26 de octubre de 2026, Kbeto Zuleta y sus músicos habían cumplido compromisos artísticos, entre ellos una presentación privada en Sincelejo, Sucre. De ese encuentro comenzaron a circular videos que muestran un momento de cercanía entre Kbeto y Elder Dayán.



En una de las grabaciones, Elder Dayán interpreta una canción para Kbeto y le expresa palabras de aprecio, además de buenos deseos para sus proyectos musicales. La escena llamó la atención de quienes siguen a ambos artistas por el ambiente de camaradería que se aprecia entre los intérpretes.



Sin embargo, el detalle que más comentarios despertó apareció cuando algunos usuarios recordaron otro video, grabado años atrás, en el que Martín Elías le interpretaba esa misma canción a Kbeto Zuleta durante un evento público.

La coincidencia entre ambas dedicatorias hizo que los registros volvieran a circular y que muchos internautas destacaran las similitudes entre los momentos protagonizados por los hermanos Díaz.

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Martín Elías también le había dedicado la misma canción

Martín Elías Díaz, hermano de Elder Dayán e hijo de Diomedes Díaz, compartió en el pasado un momento musical con Kbeto Zuleta que hoy vuelve a ser recordado por los seguidores del género vallenato.

En aquella ocasión, el artista le interpretó la misma canción que años después le dedicaría su hermano. De acuerdo con la información que acompaña las grabaciones, las dos escenas también tienen similitudes en las expresiones de admiración y afecto entre los músicos.

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La comparación se hizo más visible después de conocerse el accidente de la agrupación de Kbeto. Para algunos usuarios, resultó llamativo que los dos registros tuvieran como protagonistas a hermanos de la misma familia musical y que ambos compartieran una dedicatoria semejante al cantante de la dinastía Zuleta.

Martín Elías murió en abril de 2017, luego de un accidente de tránsito ocurrido en carreteras del departamento de Sucre. Su recuerdo sigue presente entre los seguidores del vallenato, y sus presentaciones y momentos junto a otros artistas continúan circulando en redes sociales.