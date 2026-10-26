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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / VIDEO | La última presentación de Kbeto Zuleta junto a Elder Dayán antes del grave accidente

VIDEO | La última presentación de Kbeto Zuleta junto a Elder Dayán antes del grave accidente

Un video muestra a Kbeto Zuleta cantando junto a Elder Dayán la noche del 25 de octubre. Horas después, la agrupación sufrió un grave accidente vial.

Kbeto Zuleta: video de su última presentación con Elder Dayán antes del accidente
Kbeto Zuleta: video de su última presentación con Elder Dayán antes del accidente
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

La última presentación de Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta junto a Elder Dayán Díaz quedó registrada en videos que ahora circulan en redes sociales, luego del grave accidente de tránsito que sufrió el equipo del cantante vallenato durante la madrugada del lunes 26 de octubre. Horas antes de la emergencia, ambos artistas compartieron escenario en una presentación privada en Sincelejo, Sucre.

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En las imágenes se observa a los intérpretes compartiendo música y mostrando la cercanía que se vivió durante el encuentro. Uno de los momentos que más ha llamado la atención de los seguidores es un verso en el que Elder Dayán le deseaba una larga vida a Kbeto, sin que ninguno de los dos imaginara lo que ocurriría horas después.

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El registro audiovisual tomó otro significado tras conocerse el accidente del bus en el que viajaban el cantante y varios integrantes de su agrupación. El vehículo terminó en el río Ariguaní, en un tramo vial entre Magdalena y Cesar, mientras el equipo regresaba de cumplir sus compromisos musicales.

¿Qué pasó después de la presentación de Kbeto Zuleta y Elder Dayán?

El accidente ocurrió durante la madrugada cuando el bus que transportaba a integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta chocó contra la baranda del puente sobre el río Ariguaní y cayó al afluente.

De acuerdo con los reportes conocidos, el grupo se desplazaba por el corredor que comunica a El Difícil, Magdalena, con Bosconia, Cesar. Tras el impacto, habitantes de sectores cercanos y organismos de socorro participaron en las labores de atención y rescate.

Los primeros balances informaron sobre dos integrantes fallecidos y alrededor de 20 personas heridas. Posteriormente, Radio Nacional de Colombia reportó una actualización de cuatro personas fallecidas y 17 lesionadas.

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Entre los músicos fallecidos fueron identificados Geovanny Lobo, quien se desempeñaba como corista, y Harold Santana, guitarrista de la agrupación, según información entregada por el mánager del conjunto y recogida por medios nacionales.

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Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó que el vehículo terminara fuera de la vía y cayera al río. Por ahora, las circunstancias exactas del siniestro son materia de investigación.

¿Cuál es el estado de salud de Kbeto Zuleta?

La situación del cantante también ha generado inquietud entre sus seguidores. Kbeto Zuleta, hijo del reconocido intérprete vallenato Poncho Zuleta, se encontraba entre los ocupantes del bus accidentado y recibió atención médica después del siniestro.

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Según un reporte de BLU Radio, el artista permanecía bajo atención médica en Bosconia debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente.

La emergencia también afectó a otros integrantes de su equipo, varios de los cuales fueron trasladados a centros asistenciales de la región. Los organismos de socorro trabajaron en la evacuación de los lesionados, mientras avanzaban las labores para asegurar el vehículo y verificar las circunstancias del accidente.

La noticia ha puesto la atención sobre el video de la presentación que Kbeto compartió con Elder Dayán pocas horas antes del siniestro. Lo que comenzó como un encuentro musical entre dos representantes del vallenato se convirtió en uno de los registros más comentados tras conocerse la emergencia vial.

¿Quién es Carlos Alberto "Kbeto" Zuleta? El cantante de vallenato accidentado
El intérprete de música vallenata Carlos Alberto "Kbeto" Zuleta, miembro de la legendaria dinastía musical del Caribe colombiano.
/Foto: Facebook Kbeto Zuleta

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