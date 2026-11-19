La discusión sobre el salario mínimo de 2027 ya tiene una ruta definida para su negociación. El cronograma fue confirmado por el Ministerio del Trabajo y compartido a través de sus redes sociales oficiales.

La decisión se conoció después de una reunión realizada el miércoles 18 de noviembre, en la que la ministra de Trabajo, Natalia López, en calidad de presidenta de la mesa de concertación de política salarial, aprobó el calendario de trabajo para definir el próximo incremento.

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Cronograma de la discusión del salario mínimo de 2027

De acuerdo con lo establecido, durante dos jornadas de noviembre se conocerán datos oficiales que servirán como punto de partida para las conversaciones entre el Gobierno nacional, los sindicatos y los representantes de los empresarios.

26 de noviembre: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) entregará oficialmente el dato de productividad, uno de los indicadores técnicos más relevantes para orientar la negociación salarial.

¿Cuándo se presentarán las propuestas para el salario mínimo de 2027?

Por otro lado, se conoció que el intercambio de cifras y propuestas se realizará durante los primeros días de diciembre. Esto ocurrirá después de que el DANE publique el reporte de inflación acumulada a noviembre, previsto para el 7 de diciembre después de las 6:00 p. m. Una vez se conozca este último indicador, la discusión continuará durante varias jornadas de diciembre, de acuerdo con el cronograma establecido:

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9 de diciembre: Se reanudarán las conversaciones formales con los datos definitivos sobre la mesa.

Se reanudarán las conversaciones formales con los datos definitivos sobre la mesa. 10 de diciembre: Las delegaciones presentarán oficialmente sus propuestas cuantitativas de incremento salarial.

Las delegaciones presentarán oficialmente sus propuestas cuantitativas de incremento salarial. 15 de diciembre: Vencerá el primer plazo legal establecido para alcanzar un acuerdo sobre el aumento.

Estas son las fechas clave de este proceso, en el que el diálogo social, la escucha y el análisis técnico serán fundamentales para construir acuerdos y tomar decisiones responsables para el país. #EnEstaMesaCabemosTodos #PatriaMilagro https://t.co/9L8qAdnoQk — MinTrabajo (@MintrabajoCol) November 18, 2026

¿Qué pasa si no hay consenso sobre el salario mínimo de 2027?

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En caso de que los representantes de los trabajadores, los empresarios y el Gobierno no logren un consenso antes del 15 de diciembre, el procedimiento contempla una etapa adicional para revisar las objeciones y posturas de cada sector.

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Estas son las fechas previstas para esa fase:

17 de diciembre: Se radicarán las salvedades en las que cada sector justificará su posición frente a la negociación.

Se radicarán las salvedades en las que cada sector justificará su posición frente a la negociación. 18 de diciembre: Se realizará la evaluación y el estudio técnico de las salvedades presentadas.

Se realizará la evaluación y el estudio técnico de las salvedades presentadas. 24 de diciembre: Si persiste el desacuerdo, el Gobierno nacional iniciará la elaboración del decreto para establecer el incremento salarial de manera unilateral.

Si persiste el desacuerdo, el Gobierno nacional iniciará la elaboración del decreto para establecer el incremento salarial de manera unilateral. 30 de diciembre: Será la fecha límite legal para expedir la norma que fijará el salario mínimo de 2027, exista o no consenso entre las partes.



Cabe mencionar que actualmente el salario mínimo en Colombia es de $1.750.905, al que se suma un auxilio de transporte de $249.095, para alcanzar un ingreso mensual de $2.000.000. Por ahora, la expectativa está puesta en el desarrollo de las reuniones y las propuestas que presenten los diferentes sectores durante las próximas semanas.