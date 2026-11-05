Salario mínimo 2027: así cambiaría el pago por hora según las propuestas actuales

La discusión en torno al salario mínimo de 2027 en Colombia ha comenzado de manera anticipada en la Comisión Permanente de Concertación. Las cartas sobre la mesa muestran una disparidad histórica que supera los 30 puntos porcentuales entre los gremios empresariales y el sector sindical.

Mientras centros de estudios económicos y empresarios sugieren un incremento indexado a un solo dígito (entre el 8% y el 9,5%), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) lidera una ambiciosa propuesta de incremento del 38,5%.

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La idea innovadora de este análisis radica en evaluar el impacto no desde el monto global mensual, sino desde la rentabilidad real del tiempo del trabajador, cruzando el ajuste salarial con la consolidación definitiva de la jornada laboral de 42 horas semanales que rige plenamente en el país.



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El impacto de un aumento del 8% bajo la jornada de 42 horas

Bajo el escenario conservador planteado por entidades como Corficolombiana, se contempla un ajuste del 8,0%, fundamentado estrictamente en la fórmula técnica de inflación causada más productividad macroeconómica.



Si este porcentaje se aplica sobre el sueldo básico legal vigente de 2026, el cual se sitúa en $1.750.905 pesos (sin auxilio de transporte), el incremento mensual neto sería de $140.072. Esto fijaría la asignación básica para 2027 en $1.890.977 pesos mensuales, equivalentes a una remuneración diaria estimada de $63.032,56 pesos.

La transformación real se evidencia al calcular el valor del tiempo. Al haberse completado de forma definitiva la reducción de la jornada laboral máxima legal a 42 horas semanales, el divisor de horas mensuales de referencia se estandariza. En un esquema de 8%, el valor de la hora de trabajo ordinaria pasaría a costar cerca de $9.004 pesos, lo que representa un alivio marginal en el poder adquisitivo diario frente a las presiones inflacionarias acumuladas.

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El "Salario Mínimo Vital" del 38,5% y la reconfiguración del costo por hora

En el extremo opuesto del debate se encuentra la propuesta de las centrales obreras. El argumento sindical, expuesto por dirigentes de la CUT, sostiene que el Estado y el empresariado sostienen una "deuda histórica" con el trabajador que se traduce en una pérdida del poder de compra real.

Su propuesta del 38,5% aspira a instituir un salario mínimo vital que ascendería a $2.424.003 pesos mensuales.

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Este salto cuantitativo implicaría un incremento directo de más de $673.000 pesos en la base salarial ordinaria, elevando el costo de la hora laboral por encima de los $11.542 pesos.

Académicos de la Universidad Javeriana advierten que, si bien la intención es proteger el bienestar, un incremento desproporcionado que ignore la productividad real podría acelerar la informalidad empresarial, que en el país ya absorbe una porción crítica de la fuerza productiva.

La Comisión Permanente de Concertación tiene hasta el 15 de diciembre para intentar un acuerdo inicial sobre el salario mínimo de 2027. /Foto: AFP / IA

Independientemente del porcentaje final que decrete el Gobierno nacional o que surja de un acuerdo antes del 30 de diciembre, el verdadero reto para el tejido corporativo reside en la acumulación de costos indexados.

A partir de julio de 2027, el recargo por trabajo dominical y festivo se elevará por ley del 90% al 100%.

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Al incrementarse la base del salario mínimo, el costo de cada hora extra, recargo nocturno y jornada festiva experimentará un incremento compuesto, forzando a los sectores de servicios, manufactura y comercio a replantear con extrema precisión sus turnos de operación y su planificación financiera para el próximo año fiscal.

Es fundamental tener en cuenta que las mesas de concertación laboral formalmente no han concluido, por lo que estas cifras corresponden a las posturas y proyecciones iniciales de los gremios económicos y las centrales obreras.

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Aún faltan semanas clave de intensas negociaciones bilaterales entre el Gobierno nacional, los empresarios y los sindicatos, quienes tienen como plazo legal máximo mediados de diciembre para intentar destrabar el debate y lograr un incremento concertado que evite la expedición del ajuste salarial por decreto.