Deyci Jiménez publicó video inédito junto a Gustavo Petro: esto dijo sobre el expresidente

Deyci Jiménez publicó un video de 54 segundos en el que aparece junto al expresidente Gustavo Petro y acompañó la grabación con un mensaje en el que pidió garantías para su seguridad y la de su familia.

La mujer aseguró que divulgó el material para respaldar su versión sobre el vínculo personal que afirma haber tenido con el exmandatario, en medio de las denuncias relacionadas con presuntos contratos públicos.

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“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”, escribió Jiménez en la publicación.



La grabación muestra a ambos durante un encuentro privado. Según Jiménez, el video hace parte del material con el que busca respaldar sus declaraciones. Sin embargo, la difusión de estas imágenes no demuestra por sí sola las acusaciones relacionadas con la contratación estatal, que deberán ser verificadas por las autoridades.



COLOMBIA | Deyci Jiménez publica video con Gustavo Petro y lo responsabiliza por su seguridad Deyci Jiménez difundió en sus redes sociales un video en el que aparece junto al expresidente Gustavo Petro, acompañado de un mensaje en el que pide justicia y lo responsabiliza de cualquier situación que pueda poner en riesgo su vida o la de su familia. La publicación se conoce en medio de las declaraciones que Jiménez ha realizado sobre su presunto vínculo personal con el exmandatario. Sus señalamientos corresponden a afirmaciones de la denunciante y no constituyen hechos judicialmente comprobados. ¿Qué opinas sobre esta nueva publicación de Deyci Jiménez? ⬇️⬇️⬇️ Amplía la información en 👉 https://t.co/BzQDxTwk0T #CWMásNoticias #Colombia #GustavoPetro #DeyciJiménez #Política — CW+ Noticias (@CWMasNoticias) November 5, 2026

Los contratos que menciona Deyci Jiménez en sus denuncias

La mujer afirmó que habría recibido contratos en entidades públicas con ayuda de Petro.

Entre los vínculos que ha mencionado están el Senado de la República, en 2023; la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en 2025; y el Ministerio del Interior, entre 2025 y 2026. También se ha conocido una vinculación con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

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La existencia de contratos y las circunstancias en las que fueron suscritos son asuntos que deben revisarse por separado. La investigación tendrá que establecer si hubo irregularidades, quiénes intervinieron en los procesos de contratación y si existe relación entre esos vínculos laborales y las acusaciones de Jiménez.

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La respuesta de Gustavo Petro ante los señalamientos

Petro ha reconocido que conoce a Jiménez, pero ha rechazado haber utilizado su posición o poder público para obtener beneficios personales mediante contratos estatales.

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El expresidente también ha negado haber cometido delitos en relación con los encuentros que ella describe.

Por ahora, las acusaciones continúan bajo revisión y no han sido demostradas judicialmente. El video publicado por Jiménez se suma a los elementos que ella ha puesto en circulación para respaldar su relato, mientras las autoridades deben contrastar sus declaraciones con documentos, contratos y otras pruebas.

¿Quién es Deicy Jiménez?

¿Quién es Deicy Jiménez?

Deicy Alejandra Jiménez es una creadora de contenido digital y excontratista del Estado de 26 años que se ha convertido en el centro de un fuerte escándalo político y judicial en Colombia.

De origen bumangués, Jiménez inició su trayectoria laboral en el modelaje webcam, un ámbito en el que, según sus propias declaraciones, conoció en el año 2019 a Gustavo Petro.

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Su perfil cobró una visibilidad pública masiva a finales de 2026 tras acudir ante las autoridades para denunciar formalmente una presunta red de favores y asignación irregular de recursos públicos.

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A nivel laboral y contractual, los registros oficiales muestran que la joven logró vincularse de manera sucesiva con diversas entidades públicas de alto perfil, entre las que se encuentran el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Su perfil pasó de ser el de una contratista de apoyo a la gestión a convertirse en una testigo clave dentro de una investigación de la Corte Suprema de Justicia, donde su testimonio y los archivos digitales de sus dispositivos móviles son piezas fundamentales para determinar la veracidad de las acusaciones de corrupción en la contratación estatal.