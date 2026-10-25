Joven acusa a Petro de pagarle por sexo; habla de contratos y supuesta red de mujeres

En un extenso reportaje firmado por la periodista Vicky Dávila, el medio de comunicación SEMANA dio a conocer el testimonio de una mujer identificada como Deicy Jiménez, de aproximadamente 26 años, quien habría decidido romper el silencio para denunciar presuntos hechos de corrupción, abuso de poder e instrumentalización de mujeres jóvenes a través de la contratación estatal.

De acuerdo con lo reportado por Semana, la denunciante habría contactado inicialmente al medio vía correo electrónico a finales de julio de 2026 y, posteriormente, habría acudido a sus instalaciones el 28 de agosto para entregar su testimonio grabado en cámara, acompañado de lo que el medio describe como material probatorio.

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¿Qué reveló la investigación de Revista Semana sobre la denuncia contra Gustavo Petro?

Según lo publicado por la revista Semana, Deicy Jiménez habría relatado que conoció a Gustavo Petro en el año 2019 a través de una plataforma web para adultos, época en la cual él se desempeñaba como senador de la República.



De acuerdo con el testimonio difundido por el medio, tras un primer encuentro personal en la ciudad de Cali, se habría iniciado una relación íntima entre ambos.

De acuerdo con la versión publicada por Semana, la denunciante habría afirmado que, a lo largo de cinco años, no habría recibido pagos directos en efectivo por parte del exmandatario, sino que se le habrían facilitado contratos de prestación de servicios en diversas dependencias del Estado.

Entre las entidades mencionadas en el reporte periodístico se encuentran el Senado de la República —específicamente en la UTL de la senadora María José Pizarro—, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y el Ministerio del Interior.

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Según la revista Semana, el propio medio habría verificado la existencia de dichos contratos vinculados a la denunciante en las plataformas correspondientes.

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Asimismo, según el reportaje de Semana, el testimonio habría incluido señalamientos sobre supuestas fiestas privadas en las que se habría consumido sustancia adictiva (cocaína).

La denunciante habría manifestado ante las cámaras de Semana que, en una ocasión, por solicitud del entonces senador, habría transportado dicha sustancia en avión desde otra zona del país hacia Bogotá tras haberla adquirido con dinero en efectivo que él le habría facilitado.

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¿Cómo habría funcionado la presunta red de contratos y servicios según el testimonio entregado a Semana?

Según la investigación difundida por la revista Semana, la denuncia no se limitaría a un caso individual, sino que apuntaría a la presunta existencia de una red de entre 30 y 40 mujeres jóvenes —muchas de ellas con nivel educativo de bachillerato o vinculadas al modelaje webcam— que habrían sido vinculadas a la administración pública mediante órdenes de prestación de servicios (OPS).

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De acuerdo con lo publicado por el medio de comunicación, estas contrataciones habrían servido presuntamente como mecanismo para garantizar la presencia de las jóvenes en reuniones privadas y mantener su silencio respecto a las dinámicas del entorno.

En ese mismo contexto, la revista Semana recordó que el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, habría denunciado públicamente en el Congreso la presunta instrumentalización de al menos 48 mujeres contratadas bajo la modalidad de OPS en la Casa de Nariño durante la anterior administración.

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Según expuso la revista Semana, como respaldo a sus declaraciones, Deicy Jiménez habría hecho entrega de capturas de pantalla de conversaciones que habría sostenido con Petro mediante perfiles falsos de Facebook, así como fotografías de sustancias, pertenencias personales y copias de los contratos celebrados con entidades públicas.

Ante la gravedad de los hechos relatados en la publicación periodística, se conoció que el Gobierno habría anunciado la activación de una ruta de protección para la denunciante, mientras que la joven habría solicitado la intervención de las autoridades judiciales para que se adelanten las investigaciones a que haya lugar.

