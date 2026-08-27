Los retoques estéticos de Gustavo Petro, según doctora experta en estos procedimientos

El aspecto físico de los líderes políticos y las figuras públicas siempre despierta un intenso debate en las plataformas digitales. Si te has preguntado qué pasó realmente con el rostro de Gustavo Petro y por qué luce rejuvenecido, debes saber que en una entrevista exclusiva en El Klub de La Kalle se habló de eso detalladamente.

Puedes leer. ¿Los péptidos aceleran el cáncer? Advertencia médica que debes saber antes de inyectarte

En la cabina de la emisora estuvo como invitada especial la doctora Karen Quevedo, médica cirujana y estética, quien analizó bajo su ojo clínico y profesional los cambios de varios famosos en una dinámica del programa.



Uno de los análisis que más llamó la atención de los oyentes fue el examen de los procedimientos estéticos de Gustavo Petro. A continuación, te contamos cuáles fueron las conclusiones de la especialista y qué técnicas se ocultaron detrás de su cambio físico.



¿Qué procedimientos estéticos se realizó Gustavo Petro en el rostro?

De acuerdo con la explicación técnica de la doctora Karen Quevedo en La Kalle, Gustavo Petro se ha realizado múltiples retoques para combatir los signos del envejecimiento.

Si observas con atención su apariencia actual, notarás que el primer cambio evidente es su implante capilar, una intervención diseñada para recuperar la densidad del cabello en la zona superior de la cabeza.

Asimismo, la cirujana señaló que el político presuntamente ha recurrido a la aplicación de toxina botulínica en el rostro para atenuar de manera temporal las líneas de expresión.

Publicidad

Sin embargo, el procedimiento más drástico y estructural que transformó su apariencia es un mini lifting facial, el cual estuvo enfocado principalmente en corregir la flacidez de la zona de la papada.

La especialista detalló que este tipo de cirugía estética consiste en realizar un corte quirúrgico justo delante de la oreja para posteriormente tensionar o "tiemplar" la piel de esa sección de la cara.

Publicidad

La doctora Quevedo recordó que en su momento circuló una publicación donde se veía a Petro llegar a un evento público con los puntos de sutura visibles y un aspecto ligeramente arrugado detrás de la oreja, lo que terminó por confirmar la realización de este procedimiento quirúrgico.

¿Por qué el rejuvenecimiento de Gustavo Petro se considera un caso de éxito?

En el campo de la medicina estética, lograr un rejuvenecimiento armonioso es sumamente complejo, ya que existe un alto riesgo de alterar de forma negativa la expresión natural del paciente.

Al evaluar los resultados obtenidos en el rostro de Gustavo Petro, la doctora Karen Quevedo aseguró que, en este caso puntual, la cirugía "salió bastante bien" y representó un cambio positivo.

Puedes leer: ¿La moda de Gustavo Petro incomoda? Experto evalúa el estilo del presidente

La experta enfatizó que, al comparar las imágenes del antes y el después, el procedimiento "sí le mejoró un montón" su apariencia física.

Publicidad

Para que entiendas la diferencia de este éxito, la doctora lo contrastó con otros famosos analizados en el programa.

Por ejemplo, mencionó el caso del músico Alfredo Gutiérrez, a quien un lifting quirúrgico le cambió la expresión drásticamente, dejándolo con los ojos achinados y las cejas proyectadas hacia atrás de forma poco natural.

Publicidad

También habló de celebridades como Ninel Conde, que caen en el fenómeno del "rostro overfiller" o sobre-rellenado debido al uso excesivo de ácido hialurónico.

Mira la entrevista completa aquí: