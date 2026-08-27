¿Los péptidos aceleran el cáncer? Advertencia médica que debes saber antes de inyectarte

Seguramente has escuchado hablar en redes sociales sobre los famosos péptidos inyectables. Se han convertido en la última tendencia de la medicina estética y el acondicionamiento físico, prometiendo ayudarte a bajar de peso rápidamente o a regenerar tus tejidos.

Sin embargo, detrás de estas promesas milagrosas, existen advertencias médicas muy serias que no debes ignorar, especialmente una pregunta que genera mucha preocupación en la comunidad médica: ¿pueden estas moléculas acelerar el cáncer?

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Para entender este riesgo, primero debes saber qué son exactamente. De acuerdo con la doctora Karen Quevedo, médica cirujana y estética, los péptidos son moléculas muy pequeñas que hacen señalización celular, así lo compartió en una entrevista exclusiva en El Klub de La Kalle.



En palabras sencillas, funcionan como "órdenes" o mensajes directos que viajan por tu cuerpo para decirle al cerebro lo que tiene que hacer: desde bloquear el apetito hasta regular el sueño o regenerar tus articulaciones y de manera general los huesos.

Debido a que los jugos gástricos de tu estómago las destruirían si las tomaras por vía oral, la gran mayoría de estos tratamientos se aplican mediante inyecciones subcutáneas en zonas con grasa, como el abdomen, los brazos o las piernas.

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¿Es verdad que los péptidos pueden acelerar el cáncer?

Sí, es una realidad médica que debes tomar con extrema seriedad si tienes ciertas condiciones de salud.

La doctora Karen Quevedo aclara que, aunque los péptidos no van a producir un cáncer de la nada en un cuerpo completamente sano, la situación cambia radicalmente si el paciente ya tiene un cáncer activo o antecedentes familiares importantes de esta enfermedad.

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Esto se debe a que muchos de los péptidos que se comercializan en el mercado tienen funciones regenerativas.

Por ejemplo, cuando se busca aumentar la masa muscular o mejorar el rendimiento físico, estas moléculas actúan prácticamente como una hormona de crecimiento.

El gran peligro radica en que, si tienes algún cáncer activo en tu organismo, estas moléculas regenerativas actúan como una hormona de crecimiento y pueden hacer que ese cáncer crezca más rápido.

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Este riesgo genético es tan explícito que, si tienes familiares directos con antecedentes de la enfermedad (como tu madre o tus hermanas con cáncer de mama), no eres un paciente apto para iniciar este tratamiento sin controles previos rigurosos.

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En estos casos, antes de cualquier aplicación, es obligatorio que te realices exámenes médicos profundos, incluyendo marcadores tumorales específicos y revisiones constantes bajo la guía de un profesional de la salud.

¿Qué personas no se pueden inyectar péptidos y cuáles son sus riesgos?

Los péptidos no son un producto de belleza genérico que cualquiera pueda usar; son medicamentos que exigen que el paciente esté previamente sano para evitar complicaciones.

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Por esta razón, la automedicación o la compra de tratamientos por internet representan un peligro enorme para tu salud.

Las principales contraindicaciones médicas para el uso de péptidos inyectables incluyen enfermedades preexistentes que deben estar controladas:

Cáncer activo o antecedentes oncológicos familiares: Debido al riesgo mencionado de acelerar la proliferación de un tumor.

Debido al riesgo mencionado de acelerar la proliferación de un tumor. Enfermedades hepáticas o renales: Las personas con estas condiciones tienen prohibido su uso, ya que la aplicación incorrecta de estas sustancias puede desencadenar daños severos en estos órganos. De hecho, la doctora Quevedo relata el caso real de una paciente que compró péptidos por internet y llegó a su consulta al borde de una diálisis por presentar falla renal y hepática aguda.

Las personas con estas condiciones tienen prohibido su uso, ya que la aplicación incorrecta de estas sustancias puede desencadenar daños severos en estos órganos. De hecho, la doctora Quevedo relata el caso real de una paciente que compró péptidos por internet y llegó a su consulta al borde de una diálisis por presentar falla renal y hepática aguda. Enfermedades autoinmunes: Quienes padecen lupus u otras patologías similares no deben utilizarlos debido a la absoluta falta de estudios clínicos que garanticen su seguridad en estas poblaciones.

Quienes padecen lupus u otras patologías similares no deben utilizarlos debido a la absoluta falta de estudios clínicos que garanticen su seguridad en estas poblaciones. Embarazo y lactancia: No existen investigaciones suficientes que avalen su uso seguro en estas etapas.

No existen investigaciones suficientes que avalen su uso seguro en estas etapas. Anemia: Esta condición también requiere ser evaluada y controlada mediante análisis de laboratorio antes de que un médico determine si eres apto para el tratamiento.

¿Qué pasa en tu cuerpo si dejas de usar péptidos para adelgazar de golpe?

Si utilizas péptidos diseñados para la pérdida de peso (como la semaglutida, tirzepatida o retatrutida), debes saber que estas moléculas le repiten constantemente a tu cerebro la orden de no tener hambre.

Al bloquear de manera continua la señal del apetito, logras comer menos y perder peso de forma acelerada.

Sin embargo, al finalizar tu tratamiento, se requiere obligatoriamente un proceso de destete progresivo. Si decides suspender la aplicación de golpe, tu cerebro reaccionará con un efecto rebote masivo.

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Al desaparecer la molécula señalizadora de forma abrupta, el hambre regresará con una intensidad incontrolable, provocando que quieras comer en exceso de inmediato.

Por ello, es vital que un médico experto planifique la reducción gradual de las dosis mientras te ayuda a consolidar hábitos de vida saludables a largo plazo.

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Recuerda que un tratamiento médico real con péptidos certificados (algunos con aprobación de la FDA o el Invima) cuesta alrededor de un millón de pesos mensuales en promedio.

Si encuentras ofertas baratas en internet o en salas de belleza por montos muy inferiores (como 150.000 pesos), desconfía de inmediato; lo más probable es que estés poniendo en riesgo tu vida con sustancias dudosas, sin el acompañamiento de un endocrinólogo o médico experto.

Mira la entrevista completa acá: