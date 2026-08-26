Invima alerta por lote de famoso producto contra el guayabo: advierten riesgos para la salud

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria de carácter urgente por la comercialización ilegal de unidades falsificadas del medicamento Bonfiest Plus.

La irregularidad fue confirmada y notificada oficialmente por la empresa TECNOFAR TQ S.A.S., titular del registro sanitario de este producto en el territorio nacional.

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Lote afectado y riesgos para la salud

La medida preventiva recae específicamente sobre el lote 5H6839, con fecha de vencimiento en junio de 2027. De acuerdo con las evaluaciones de la autoridad sanitaria, el consumo de estas unidades adulteradas representa un grave riesgo para la salud.

Al no existir garantías sobre sus condiciones de fabricación ni controles de calidad, se desconoce el contenido real de los sobres.

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La presencia de cantidades no controladas de principios activos como el ácido acetilsalicílico o la cafeína podría aumentar el riesgo de sufrir eventos adversos. Entre las posibles consecuencias se encuentran hemorragias gastrointestinales, úlceras y alteraciones del ritmo cardíaco.

Adicionalmente, el Invima advirtió sobre el posible uso de materiales perjudiciales y no aptos para el consumo humano para imitar el polvo efervescente. Entre las sustancias presuntamente utilizadas se encuentran tiza, cemento blanco, talco industrial, colorantes tóxicos y aglutinantes.

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Invima emitió una alerta por la comercialización ilegal de unidades falsificadas del medicamento BONFIEST PLUS®, lote 5H6839 y fecha de vencimiento JUN 2027, cuya falsificación fue confirmada y notificada al Instituto por TECNOFAR TQ S.A.S., titular del registro sanitario. pic.twitter.com/GIcgkXefT0 — Invima (@invimacolombia) August 25, 2026

¿Cómo identificar el lote falsificado de Bonfiest Plus?

La alerta sanitaria detalla varias discrepancias físicas y tipográficas que permiten a los consumidores diferenciar las unidades falsificadas de la versión original autorizada:

Errores ortográficos en el empaque: las unidades falsas contienen palabras mal escritas como “exeso” , “saislatos” , “embrazo” , “circustancia” , “epatica” , “Pasientes” y la indicación “VENTAS SIN FORMULA MEDICA” .

las unidades falsas contienen palabras mal escritas como , , , , , y la indicación . Calidad del envoltorio: el empaque fraudulento es opaco, presenta menor nitidez y muestra textos con bordes muy marcados que simulan una letra en negrilla. Asimismo, la ilustración de las burbujas presenta un bajo contraste frente al fondo azul.

el empaque fraudulento es opaco, presenta menor nitidez y muestra textos con bordes muy marcados que simulan una letra en negrilla. Asimismo, la ilustración de las burbujas presenta un bajo contraste frente al fondo azul. Código de barras y sellado: los números ubicados debajo del código de barras son más grandes y se observan más resaltados de lo habitual. Además, el sellado del sobre presenta desalineaciones, arrugas o burbujas de aire.

los números ubicados debajo del código de barras son más grandes y se observan más resaltados de lo habitual. Además, el sellado del sobre presenta desalineaciones, arrugas o burbujas de aire. Ausencia de abrefácil: el lote falsificado carece del sistema de apertura rápida característico de los sobres originales. Invima muestra los errores que tiene ese lote de BonfiestPlus Foto: imagen tomada de Invima

La entidad aclaró que Bonfiest Plus original cuenta con autorización sanitaria vigente en Colombia. Se trata de un granulado efervescente distribuido en sobres de 5,1 gramos, bajo el registro sanitario INVIMA 2022M-0004285-R2.

Ante esta situación, el coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, William Saza, instó a suspender de inmediato el consumo de estas unidades y a informar al instituto.

Asimismo, se solicitó a las secretarías de salud regionales fortalecer la vigilancia en los puntos de venta, mientras que se hizo un llamado a la población para reportar los establecimientos físicos o páginas web que comercialicen el lote afectado.