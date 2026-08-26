Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
¿PERDERÁS EL SUBSIDIO?
CORTES DE AGUA
REVOCACIÓN DE VISAS

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Invima alerta por lote de famoso producto contra el guayabo: advierten riesgos para la salud

Invima alerta por lote de famoso producto contra el guayabo: advierten riesgos para la salud

La entidad advirtió sobre los riesgos asociados a concentraciones no controladas de sus componentes y pidió reportar cualquier caso de comercialización.

Mujer sorprendida señalando la sede del Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) tras la alerta sanitaria por medicamento falsificado.
El Invima emitió una alerta sanitaria urgente tras detectar unidades falsificadas del medicamento para la resaca Bonfiest Plus
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales e IA
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria de carácter urgente por la comercialización ilegal de unidades falsificadas del medicamento Bonfiest Plus.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

La irregularidad fue confirmada y notificada oficialmente por la empresa TECNOFAR TQ S.A.S., titular del registro sanitario de este producto en el territorio nacional.

Últimas noticias

Temblor en Colombia 26 de agosto del 2026
Nación

Fuerte temblor en Colombia alcanza magnitud 5.1; se sintió en varias ciudades

Mapa satelital en tiempo real que muestra los incendios forestales hoy en Colombia activos y el monitoreo de la UNGRD
Nación

¿Tu departamento está en riesgo? Mapa EN VIVO de incendios forestales activos en Colombia

Puedes leer: ¿Tu departamento está en riesgo? Mapa EN VIVO de incendios forestales activos en Colombia

Lote afectado y riesgos para la salud

La medida preventiva recae específicamente sobre el lote 5H6839, con fecha de vencimiento en junio de 2027. De acuerdo con las evaluaciones de la autoridad sanitaria, el consumo de estas unidades adulteradas representa un grave riesgo para la salud.

Al no existir garantías sobre sus condiciones de fabricación ni controles de calidad, se desconoce el contenido real de los sobres.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Te puede interesar

Calendario de festivos en Colombia 2026: qué días son libres y cómo se pagan
Nación

Puente festivo de octubre en Colombia no será cobijado por la Ley para este 2026

Familia Saavedra en Cali: El relato de un amigo sobre los hallazgos tras el terremoto
Nación

El tesoro que un amigo rescató de las ruinas de la casa de las trillizas Saavedra en Cali

Publicidad

La presencia de cantidades no controladas de principios activos como el ácido acetilsalicílico o la cafeína podría aumentar el riesgo de sufrir eventos adversos. Entre las posibles consecuencias se encuentran hemorragias gastrointestinales, úlceras y alteraciones del ritmo cardíaco.

Adicionalmente, el Invima advirtió sobre el posible uso de materiales perjudiciales y no aptos para el consumo humano para imitar el polvo efervescente. Entre las sustancias presuntamente utilizadas se encuentran tiza, cemento blanco, talco industrial, colorantes tóxicos y aglutinantes.

Publicidad

¿Cómo identificar el lote falsificado de Bonfiest Plus?

La alerta sanitaria detalla varias discrepancias físicas y tipográficas que permiten a los consumidores diferenciar las unidades falsificadas de la versión original autorizada:

  • Errores ortográficos en el empaque: las unidades falsas contienen palabras mal escritas como “exeso”, “saislatos”, “embrazo”, “circustancia”, “epatica”, “Pasientes” y la indicación “VENTAS SIN FORMULA MEDICA”.
  • Calidad del envoltorio: el empaque fraudulento es opaco, presenta menor nitidez y muestra textos con bordes muy marcados que simulan una letra en negrilla. Asimismo, la ilustración de las burbujas presenta un bajo contraste frente al fondo azul.
  • Código de barras y sellado: los números ubicados debajo del código de barras son más grandes y se observan más resaltados de lo habitual. Además, el sellado del sobre presenta desalineaciones, arrugas o burbujas de aire.

  • Ausencia de abrefácil: el lote falsificado carece del sistema de apertura rápida característico de los sobres originales.

    Imagen muestra Bonfiest Plus falsificado, señalando los errores que tiene
    Invima muestra los errores que tiene ese lote de BonfiestPlus
    Foto: imagen tomada de Invima

La entidad aclaró que Bonfiest Plus original cuenta con autorización sanitaria vigente en Colombia. Se trata de un granulado efervescente distribuido en sobres de 5,1 gramos, bajo el registro sanitario INVIMA 2022M-0004285-R2.

Ante esta situación, el coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, William Saza, instó a suspender de inmediato el consumo de estas unidades y a informar al instituto.

Asimismo, se solicitó a las secretarías de salud regionales fortalecer la vigilancia en los puntos de venta, mientras que se hizo un llamado a la población para reportar los establecimientos físicos o páginas web que comercialicen el lote afectado.