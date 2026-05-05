¿Cuál es el color saludable de la materia fecal? La Doctora Popó lo explica

La reconocida gastroenteróloga Juliana Suárez, mejor conocida en redes sociales como la "Doctora Popó", visitó los micrófonos de El Klub de La Kalle para romper el silencio sobre un hábito que podría salvarle la vida, el cuál es observar sus heces. Según la experta, el cuerpo humano deja "pistas" constantes en el inodoro y uno tiene que aprender a leerlas.

A lo largo de la conversación, la doctora Suárez explicó que el color de la materia fecal es uno de los indicadores más directos del estado del sistema digestivo. Inicialmente, mencionó que el café en todas sus tonalidades es el estándar normal de esto, aclarando que incluso colores que parecen anaranjados están dentro de lo normativo.

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De igual forma, explicó que el verde o amarillo, no siempre son motivo de pánico.Inciialmente, aclaró que el verde suele estar relacionado con una alta ingesta de verduras de esta misma tonalidad. Por su parte, afirmó que el amarillo puede aparecer debido a un exceso de grasa en la dieta o a causa de una virosis pasajera.



Sin embargo, afirmó que si en caso que la materia fecal aparece con color blanco, según la Doctora Popó indica que la bilis no está entrando en contacto con la materia fecal, lo que sugiere un posible bloqueo en el drenaje desde el hígado hacia el intestino.



¿Qué más mencionó la Doctora Popó sobre la materia fecal?

La Doctora Popó afirmó que uno de los puntos más críticos con relación a la materia fecal es cuando esta sale con un tono negro o rojo, al punto que señaló que estos últimos pueden atribuirse a una enfermedad ulcerativa, masas o tumores. Ignorar esto por años puede llevar a diagnósticos tardíos de cáncer en colonoscopias.

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Por otro lado, también afirmó que "hacer popó debería dar placer total" y alivio. Al punto que señaló que si al momento de la evacuación esta resulta ser dolorosa y termina sacando bolitas, se puede tratar de un caso severo de estreñimiento, por lo cuál es importante recurrir con un especialista.

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Según la experta, esta debe ser "blanda, lisa y suave", muy similar al popular emoji de WhatsApp o a la textura de una crema pastelera. Para lograr esto, recomendó el uso de un banquito o elevapiés al sentarse en el inodoro, lo que mejora la posición del recto y evita el esfuerzo excesivo.

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Finalmente, mencionó que para poder cuidar la flora intestinal y que el intestino funcione de la manera más adecuada es importante consumir fibra; como frutas, verduras y leguminosas, apoyados de alimentos como el kéfir, además de mantener una hidratación de dos litros de agua y evitar los alimentos ultraprocesados.

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