¿El kéfir sirve contra el Helicobacter pylori? Especialista revela la verdad

Uno de los temas más mencionado en redes sociales en los últimos días es la salud digestiva, al punto que han comenzando a aparecer mitos alrededor de algunas problemáticas. Por lo cual, en una reveladora entrevista para El Klub de La Kalle, la doctora Juliana Suárez, o más conocida como la "Dra. Popó", puso fin a la controversia sobre el kéfir y su supuesta capacidad para eliminar la bacteria Helicobacter pylori.

Inicialmente, la doctora advirtió que la Helicobacter pylori no debe tomarse a la ligera, al punto que ella mencionó que en Colombia el 70% u 80% de la población la padece, habiéndose adquirido mayoritariamente durante la infancia debido a deficiencias en sistemas de acueducto y alcantarillado.

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De igual forma, explicó que "el 90% de los casos de cáncer gástrico en nuestro país están relacionados con infección por Helicobacter pylori". Por esta razón, su detección y erradicación es una prioridad médica: "si ella aparece hay que tratarla y eso para nosotros... es prácticamente una ley".



¿El Kéfir sirve contra el Helicobacter pylori?

Recientemente en plataformas como TikTok e Instagram comenzó a recomendarse un producto fermentado similar a un "guarapo de hongo", al punto que lo han llegado a calificar como una respuesta contra las bacterias intestinales. Sin embargo, la Dra. Suárez fue contundente al desmentir esta creencia popular.

De manera contundente, la doctora afirmó en los micrófonos que “el kéfir no quita el helicobacter pylori". Pese a eso, enfatizó que es un alimento valioso para la dieta dijo que:"no reemplaza un tratamiento antibiótico" ni tampoco a los probióticos formulados médicamente.

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También aprovechó el espacio y alertó sobre la ineficacia de los remedios caseros frente a la resistencia de esta bacteria: "recomiendan muchas veces tratamientos que ya sabemos por evidencia científica que no son efectivos... de 10 veces 10 veces la prueba vuelve positiva" tras intentar curarse solo con métodos naturales.

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Sin embargo, la doctora no sataniza su consumo. Sino al contrario, lo recomienda como parte de una alimentación equilibrada para fortalecer la microbiota intestinal, al punto que mencionó que al incluir el kéfir de manera gradual, los pacientes pueden experimentar beneficios reales en su bienestar diario.

Finalmente, la Dra. Popó recomienda asistir a consulta para una endoscopia digestiva alta, un procedimiento que es fundamental para detectar a tiempo desde una gastritis hasta un posible tumor.

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