Mhoni Vidente volvió a llamar la atención tras compartir una serie de advertencias relacionadas con el cierre de noviembre y lo que podría ocurrir durante el próximo año, según sus predicciones.

La vidente habló durante una transmisión especial realizada el miércoles 18 de noviembre a través del medio El Heraldo de México. En su intervención, mencionó que el 27 de noviembre sería una fecha clave en la que podría presentarse un escenario complejo en materia de seguridad.

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¿Cuál fue la advertencia que hizo Mhoni Vidente para el 27 de noviembre?

La pitonisa puso el foco de atención en las festividades del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), una celebración caracterizada por el desplazamiento masivo de ciudadanos y el aumento de la actividad comercial en Estados Unidos.

Según la astróloga, la coincidencia de estos factores con esa fecha representa un escenario de preocupación. “La situación se va a complicar el día de Thanksgiving, el viernes 27 de noviembre, pues otra vez habría un atentado”, mencionó durante su intervención.

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Por otro lado, explicó que el movimiento de personas y las actividades propias de esta celebración podrían aumentar la tensión. “Todo el mundo sale de viaje, todo el mundo compra, están en la cena. Están las cosas muy complicadas. El 27 es el número del apocalipsis”, expresó.

Mhoni Vidente 17 de noviembre: qué significa la alerta nuclear que llegará a los celulares Foto: Gemini y Redes de El Heraldo México

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De igual forma, Mhoni Vidente destacó el número 27 como una cifra que, desde su interpretación, estaría relacionada con conflictos y tensiones internacionales.

¿Qué pasará en 2027 según Mhoni Vidente?

Más allá de sus advertencias para finales de noviembre, Mhoni Vidente relacionó el significado de este número con un panorama que calificó como complicado para 2027.

Además, aseguró que el 27 representa un número de transformación y cambios. Durante su explicación, hizo referencia a la edad de 27 años, los ciclos lunares y los cambios de energía. “El año 2027 será el año del apocalipsis”, afirmó, y también mencionó el libro 27 como una referencia al libro de Juan en la Biblia.

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Por otro lado, expuso que, según sus predicciones, dicho periodo estaría marcado por tensiones geopolíticas, conflictos bélicos, la posible reaparición de pandemias y eventuales atentados contra líderes internacionales, predicción, que también la recalcó con su interpretación de la portada de The Economist.

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Las predicciones de Mhoni Vidente para 2027

Durante su presentación, la astróloga durante su intervención compartió cuatro predicciones que, según su visión, podrían marcar el panorama mundial durante ese año:

Entre ellas, señaló la posible caída de una de las iglesias más importantes de Francia, en referencia a la catedral de Notre Dame. “Se visualiza la caída de una de las iglesias más importantes en Francia, que es Notre Dame", afirmó. También aseguró que llegaría una revelación relacionada con la existencia de extraterrestres y mencionó que continuaría la clonación de animales, vinculándola con los supuestos avistamientos de especies prehistóricas.

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Finalmente, alertó sobre la posible aparición de un virus que describió como altamente agresivo y que habría sufrido una mutación.