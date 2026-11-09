La verdad detrás de la teoría del “apagón mundial”, ¿ciudades de Colombia las más afectadas?

En los últimos días, las redes sociales se han inundado con videos y publicaciones que advierten sobre un supuesto apagón mundial de 72 horas.

Aunque esta narrativa genera alarma entre los usuarios, los expertos en infraestructura energética y protección civil aclaran qué hay de cierto detrás de este fenómeno digital y cuál es la situación real del sistema eléctrico en Colombia.

Publicidad

Puedes leer: La verdad detrás de la teoría "apocalíptica" de guardar comida y agua; 33 países en lista



¿De dónde nace el rumor del apagón mundial?

La teoría que circula en plataformas como TikTok y X mezcla hechos reales aislados con ficción.



Por un lado, miles de internautas viralizaron un episodio de Los Simpson en el que se menciona un corte de luz global en noviembre.



Por otro lado, se sacaron de contexto las guías preventivas de agencias como FEMA en Estados Unidos y gobiernos europeos, las cuales recomiendan tener un kit de emergencia para 72 horas ante desastres naturales habituales como huracanes o terremotos.

Los ingenieros eléctricos coinciden en que un apagón simultáneo y total en todo el planeta es técnicamente imposible.

Las redes eléctricas del mundo no están conectadas a un único interruptor central, sino que operan de forma independiente por países o bloques regionales.

Publicidad

Las 5 ciudades de Colombia más vulnerables ante una crisis eléctrica

Aunque la teoría viral no menciona lugares específicos ni tiene sustento técnico, el operador eléctrico XM no ha emitido ninguna alerta sobre un apagón mundial ni ha publicado una lista puntual de ciudades en riesgo.

Sin embargo, sus reportes operativos sí documentan vulnerabilidades reales en la infraestructura de regiones como el Caribe (que concentra el 95 % de las desconexiones por seguridad de red), el área Oriental y el Pacífico.

Publicidad

Tomando como referencia las principales capitales dentro de estas zonas que históricamente han tenido afectaciones o restricciones en el servicio, cinco de las ciudades más expuestas ante una contingencia local serían Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Medellín y Quibdó.



Barranquilla. Como principal centro industrial y urbano del Caribe, presenta alta demanda por el uso constante de sistemas de climatización y depende de redes de transmisión regional que históricamente requieren refuerzos para evitar sobrecargas.

Como principal centro industrial y urbano del Caribe, presenta alta demanda por el uso constante de sistemas de climatización y depende de redes de transmisión regional que históricamente requieren refuerzos para evitar sobrecargas. Cartagena. Su actividad turística, portuaria y petroquímica exige un suministro continuo de alta capacidad, por lo que cualquier restricción en la red de la Costa Caribe impacta rápidamente su operación.

Su actividad turística, portuaria y petroquímica exige un suministro continuo de alta capacidad, por lo que cualquier restricción en la red de la Costa Caribe impacta rápidamente su operación. Bogotá. Al concentrar la mayor densidad poblacional e industrial del país, un déficit nacional en los embalses hidroeléctricos obligaría a aplicar cortes programados por sectores para estabilizar el sistema.

Al concentrar la mayor densidad poblacional e industrial del país, un déficit nacional en los embalses hidroeléctricos obligaría a aplicar cortes programados por sectores para estabilizar el sistema. Medellín. Su fuerte actividad manufacturera y comercial la convierte en un punto crítico de consumo; una falla en grandes centrales de generación cercanas exigiría maniobras inmediatas de racionamiento.

Su fuerte actividad manufacturera y comercial la convierte en un punto crítico de consumo; una falla en grandes centrales de generación cercanas exigiría maniobras inmediatas de racionamiento. Quibdó. Al ubicarse en una zona con alta complejidad geográfica y redes de interconexión más frágiles, las contingencias climáticas suelen provocar interrupciones más prolongadas que en el centro del país.

Puedes leer: ‘Profeta Simón’ da oscura advertencia a ciudad de Colombia: “Será destruida”



La recomendación real de los expertos

Más allá de los rumores sin fundamento en redes social, XM —la entidad que opera la red eléctrica en Colombia— señala que los desafíos reales del sistema en el país no tienen relación con un apagón global, sino con factores locales como el nivel de los embalses, la capacidad de las redes de transmisión y el consumo eficiente de energía.

Mantener hábitos de consumo responsable entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m. y contar con una linterna o batería portátil en casa siguen siendo las mejores medidas preventivas frente a cualquier imprevisto local.

El supuesto apagón mundial de 72 horas es completamente falso. No existe ningún respaldo científico, alerta gubernamental ni reporte técnico que confirme un corte de energía simultáneo en todo el planeta.

Según explican ingenieros y expertos en infraestructura eléctrica, este rumor viral nació en redes sociales tras sacar de contexto capítulos de series animadas y guías preventivas de emergencia ante desastres naturales, pues las redes eléctricas del mundo operan de forma independiente por países y no pueden apagarse al mismo tiempo.