Un temblor de magnitud 3,7 se registró en Colombia durante la mañana de este domingo 29 de noviembre de 2026.

El movimiento telúrico ocurrió a las 7:21 a. m. y tuvo como epicentro el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El reporte de la entidad indicó que el evento sísmico tuvo una profundidad superficial, un dato que llamó la atención de quienes consultaron la información sobre el movimiento de tierra durante las primeras horas del día.



A través de redes sociales, algunos usuarios manifestaron haber sentido el temblor, mientras que el reporte oficial permitió conocer los primeros detalles sobre la ubicación y las características del fenómeno.



El sismo se presentó en el centro-sur del territorio nacional, en una zona ubicada entre Ibagué, capital del Tolima, y Neiva, capital del Huila. Sin embargo, el municipio señalado por el Servicio Geológico Colombiano como punto de referencia del epicentro fue Chaparral.

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#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-11-29, 07:21 hora local Magnitud 3.7. Profundidad superficial, Chaparral - Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/Us4H3hHppy — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 29, 2026

Usuarios reportaron haber sentido el temblor en Colombia

Minutos después del movimiento telúrico, usuarios comenzaron a compartir comentarios en redes sociales sobre lo ocurrido durante la mañana del domingo.

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Aunque el reporte del SGC confirmó la magnitud, la hora y la ubicación del epicentro, las publicaciones de los ciudadanos también hicieron parte de las reacciones que generó el evento.

En este caso, el municipio de Chaparral, en el Tolima, quedó identificado como el punto donde se originó el sismo de magnitud 3,7.

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¿Dónde queda Chaparral, municipio donde ocurrió el temblor?

Chaparral está ubicado en el departamento del Tolima, en el centro-sur de Colombia. Su ubicación geográfica lo sitúa en una región donde el monitoreo de la actividad sísmica resulta importante para conocer los movimientos que se presentan en el territorio nacional.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el seguimiento de estos fenómenos y publica boletines con información sobre los eventos registrados, incluyendo la magnitud, la profundidad, la hora y la localización del epicentro.

Para este domingo 29 de noviembre, el reporte actualizado identificó un movimiento telúrico de magnitud 3,7 a las 7:21 a. m., con profundidad superficial y epicentro en Chaparral.