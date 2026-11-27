Un nuevo video del operativo en el almacén Éxito del barrio La Castellana, en Cartagena, muestra a un hombre vestido de negro que amenaza con un arma a un trabajador del establecimiento.

Aunque las imágenes no permiten confirmar por sí solas su identidad, testigos de la retención consideran que podría tratarse de Jailer Humberto Muñetón Zapata, el hombre de 51 años que murió durante el procedimiento policial.

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Según los testimonios de algunas de las personas que permanecieron retenidas en el supermercado, el hombre que aparece en la grabación sería Muñetón, pues, al parecer, fue el único que mantuvo una actitud desafiante y se rebeló contra los uniformados, incluso cuando el operativo de rescate ya estaba en marcha.



Esta versión permite relacionar las imágenes con el caso, aunque todavía no se conoce una explicación oficial sobre el procedimiento utilizado para identificar al protagonista del video.



La grabación fue realizada durante la intervención del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES) y revelada por Noticias Caracol. En ella se observa al trabajador, vestido con una camiseta roja, mientras permanece bajo amenaza de un hombre que le apunta con un arma.

Durante varios minutos, los uniformados intentan convencerlo de que libere al empleado. En la grabación se escuchan las advertencias de los integrantes de las fuerzas especiales, quienes le insisten en que la situación ya terminó y le piden que suelte al trabajador.

Sin embargo, el hombre mantiene al rehén bajo su control durante cerca de diez minutos. La tensión termina cuando un francotirador interviene y dispara contra él.

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De acuerdo con la información conocida sobre el procedimiento, cuando el hombre cayó, el arma se accionó e hirió en una mano a uno de los uniformados que participaba en el operativo.

Jailer Humberto Muñetón Zapata, el hombre abatido durante la intervención policial en el almacén Éxito de La Castellana Foto: imágenes tomadas de redes sociales

El detalle del arma que aparece en el video

Otro aspecto que ha llamado la atención de las imágenes es el arma que sostiene el hombre vestido de negro. Según la descripción difundida sobre el material audiovisual, aparentemente sería traumática.

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Sin embargo, no se cuenta con una confirmación técnica que permita establecer con certeza qué tipo de arma era. Por eso, este detalle debe manejarse con cautela al reconstruir lo ocurrido.

Lo que sí se aprecia en la grabación es que el hombre mantiene el arma apuntando hacia la cabeza del trabajador, mientras los integrantes del COPES intentan conseguir su liberación.

La familia de Jailer Muñetón sostiene que había salido a comprar buñuelos

La posible identificación del hombre que aparece en el video contrasta con la versión que han entregado los familiares de Jailer Humberto Muñetón Zapata después de su muerte.

Sus allegados sostienen que había salido de su vivienda para comprar buñuelos y que no tenía antecedentes judiciales. Su esposa, Indira Lambis, contó que inicialmente lo buscó entre las personas que habían desaparecido o permanecían retenidas dentro del supermercado.

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Según su relato, Muñetón había dejado su vehículo cerca del establecimiento y entrado a comprar comida. Por esa razón, en un primer momento, sus familiares no tenían claridad sobre lo que había ocurrido con él.

Sin embargo, las autoridades y la Fiscalía lo señalaron como parte activa del grupo que participó en la retención de 87 personas, después de un intento fallido de robo a un carro de valores.

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La diferencia entre ambas versiones ha mantenido la atención sobre la participación de Muñetón en los hechos y sobre los nuevos detalles que han salido a la luz después del operativo.

Las autoridades avanzan en las investigaciones tras el operativo de rescate en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena. /Foto: redes sociales

¿Quién era Jailer Humberto Muñetón Zapata?

Después de lo ocurrido en el Éxito de La Castellana también comenzaron a conocerse detalles sobre la vida personal y laboral de Muñetón.

El hombre tenía 51 años, era oriundo de Medellín y llevaba más de doce años viviendo en Cartagena. Se dedicaba a trabajos de impermeabilización en el sector de la construcción y estaba vinculado a Polyimper de Colombia S.A.S.

Por otra parte, EL TIEMPO reveló que enfrentaba deudas millonarias y que anteriormente había ganado una demanda por 170 millones de pesos contra el Distrito.

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El proceso estaba relacionado con el edificio Portal de los Alpes, del llamado clan Quiroz. Su cuerpo permanece en Medicina Legal en Cartagena, después de su muerte durante el operativo de rescate.