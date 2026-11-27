En la mañana del martes 24 de noviembre, se registró un intento de asalto a un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena. El hecho desencadenó una situación de emergencia que se prolongó durante casi 18 horas, luego de que varias personas quedaran retenidas dentro del establecimiento comercial.

El operativo de rescate fue ejecutado por unidades especiales de la Fuerza Pública durante la madrugada del 25 de noviembre de 2026. El procedimiento dejó como resultado un presunto asaltante abatido, identificado como Jailer Muñetón Zapata, y dos personas capturadas: Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía.

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¿Qué fue lo último que habría hecho Jailer Muñetón antes de ser abatido en el operativo?

En la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo militar, ingresaron al establecimiento. Durante la incursión en el área de celulares fue neutralizado el presunto líder de la banda, identificado por la Fiscalía como Jailer Muñetón Zapata.



De acuerdo con el reporte judicial, Muñetón vestía un uniforme técnico negro, pasamontañas, casco y chaleco táctico con logos de la Policía. Además, tenía en su poder una escopeta, una pistola, un cuchillo y un radio de comunicación.

Según la información conocida, Jailer Muñetón habría intentado atacar a los uniformados durante el ingreso, lo que motivó la respuesta armada de las unidades especiales. El hombre falleció en el lugar debido a las heridas sufridas durante el procedimiento.

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Sin embargo, uno de los antecedentes que llamó la atención fue una denuncia que había presentado ante el diario El Universal el 19 de febrero de 2025. Esta estaba relacionada con presuntas irregularidades en el edificio Portal de Los Alpes, donde era propietario del apartamento 703.

El hombre abatido durante el operativo en el almacén Éxito de Cartagena había realizado una grave denuncia Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y mejorada con IA

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En aquella oportunidad, Muñetón Zapata aseguró que había resultado gravemente afectado por los problemas relacionados con el inmueble y su posterior desalojo.

¿Cómo fue la operación en el Éxito de Cartagena?

Los hechos comenzaron el 24 de noviembre sobre la avenida Pedro de Heredia, cuando un grupo armado intentó hurtar un vehículo transportador de valores. Al ser detectados por las autoridades, los sospechosos ingresaron al supermercado para refugiarse y tomaron como rehenes a clientes y trabajadores.

La Fiscalía General de la Nación reportó que 87 personas permanecieron retenidas en el establecimiento. Asimismo, se conoció que los delincuentes negociaron con el Gaula y exigieron 7.000 millones de pesos, dos camionetas blindadas y una ruta despejada hacia Barranquilla.

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Momentos del operativo policial tras el rescate de rehenes en el Éxito de Cartagena luego de 18 horas de tensión Foto: pantallazos tomados de redes sociales

Ante la gravedad de la situación, las autoridades coordinaron un operativo para lograr la liberación de las personas retenidas. Cerca de las 11:30 p. m., se habría establecido un ultimátum hasta las 12:30 a. m., con la advertencia de que la Fuerza Pública ingresaría al establecimiento si los captores no se entregaban.

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Una vez cumplido el plazo, los uniformados ejecutaron el ingreso táctico, que permitió liberar a 30 personas que permanecían como rehenes y capturar a dos presuntos implicados. Durante el procedimiento también murió Jailer Muñetón Zapata.

Imputación para los capturados en el Éxito de Cartagena

A Juan Camilo Torres Manco le fueron incautados 495.000 pesos en efectivo. Además, habría intentado evadir a las autoridades cambiándose de ropa en el parqueadero. Por su parte, Jhon Albeiro Mejía fue reconocido entre las personas que se encontraban en el almacén. Las autoridades también decomisaron armas traumáticas y de balines para someterlas a análisis balístico.

Otro aspecto que llamó la atención ocurrió durante la audiencia judicial, cuando se evidenció que los capturados se estaban quedando dormidos. Esta situación provocó un llamado de atención por parte de la jueza y quedó registrada en videos que circularon en redes sociales.

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Finalmente, la Fiscalía les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado, cargos que ninguno de los procesados aceptó.