Continúan conociéndose detalles de la toma de rehenes ocurrida en el Éxito de Cartagena el pasado martes 24 de noviembre, que culminó con el rescate de varias personas en la madrugada del día siguiente, además, de la muerte de uno de los hombres señalados de participar en los hechos.

El caso ocurrió sobre la avenida Pedro de Heredia y tomó un nuevo rumbo tras conocerse la identidad del fallecido, Jailer Muñetón Zapata. Su familia, por su parte, niega cualquier vinculación del hombre con actividades delictivas y pide esclarecer las circunstancias de su muerte.

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¿Cuál fue la denuncia que había realizado Jailer Muñetón?

Después del operativo que se extendió hasta la madrugada del 25 de noviembre, Indira Lambis, esposa de Jailer Muñetón Zapata, esperaba que su pareja saliera del establecimiento junto con las demás personas que permanecían retenidas. Sin embargo, posteriormente recibió la noticia de que él había perdido la vida durante el procedimiento de las autoridades.



De acuerdo con el relato de su esposa, Muñetón, de 51 años, era ingeniero industrial y llevaba más de diez años de matrimonio con ella. Además, contó que su pareja había salido en la mañana a comprar buñuelos y luego tenía previsto llevarla a su trabajo. No obstante, perdió comunicación con él después de las 8:12 a. m.

El vehículo de Jailer permanecía estacionado cerca del almacén, a unas tres cuadras de su residencia. Sin embargo, uno de los antecedentes que llamó la atención fue una denuncia que había presentado en 2025 ante el diario El Universal precisamente el 19 de febrero, relacionada con presuntas irregularidades en el edificio Portal de Los Alpes, donde era propietario del apartamento 703.

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En aquella oportunidad, Muñetón Zapata aseguró que había resultado gravemente afectado por los problemas relacionados con el inmueble y su posterior desalojo.

“Me he visto afectado de una forma catastrófica, tanto económicamente como psicológicamente. Todavía el banco me está cobrando. Después del desalojo nos pagaron un subsidio de arriendo por un año, pero desde entonces no me han resuelto nada”, manifestó al medio de comunicación.

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¿Cómo fue la operación en el Éxito de Cartagena?

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, los hechos comenzaron durante la mañana del 24 de noviembre, cerca de las 8:00 a. m., cuando varios hombres ingresaron al Éxito de Cartagena con la intención inicial de asaltar un vehículo de valores.

Sin embargo, al percatarse de que el carro blindado ya se había retirado del lugar, los individuos habrían decidido retener a las personas que se encontraban en el establecimiento. Durante la emergencia, los responsables utilizaron armas de juguete, pistolas traumáticas y artefactos que simulaban ser explosivos.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades coordinaron un operativo para lograr la liberación de las personas retenidas. Cerca de las 11:30 p. m., se habría establecido un ultimátum hasta las 12:30 a. m., con la advertencia de que la Fuerza Pública ingresaría al establecimiento si los captores no se entregaban.

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Coordinación de la Policía y unidades especiales junto al despliegue nocturno tras el operativo en el Éxito de Cartagena Foto: imágenes tomadas de Policía Nacional y Blu Radio

Una vez cumplido el plazo, los uniformados ejecutaron el ingreso táctico, que permitió liberar a los 30 rehenes, capturar a dos presuntos implicados y dejó como resultado la muerte de Jailer Muñetón Zapata durante el procedimiento.

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¿Qué petición hizo la familia de Jailer Muñetón?

Aunque las autoridades relacionan preliminarmente al fallecido con los hombres señalados de participar en la toma de rehenes, sus familiares rechazan cualquier señalamiento sobre una posible vinculación con actividades criminales.

Indira Lambis habló entre lágrimas sobre su esposo, a quien buscaba entre los rehenes del Éxito de Cartagena y de quien asegura no tener información oficial. /Foto: redes sociales

Por esta razón, su esposa ha pedido claridad a los organismos de seguridad y que se esclarezcan las circunstancias en las que Jailer terminó muerto dentro del establecimiento comercial.

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Hasta el momento, según la información suministrada, las autoridades no se han pronunciado sobre las declaraciones de la familia.