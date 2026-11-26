Un momento particular se presentó durante la audiencia de imputación de cargos contra dos hombres señalados de participar en la toma de rehenes ocurrida este martes 24 de noviembre en el Éxito de Cartagena.

Se trata de Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, y Jhon Albeiro Mejía, quienes comparecieron ante la justicia tras la emergencia que se prolongó por más de 17 horas y que concluyó con la liberación de los rehenes mediante una operación conjunta entre la Policía y las Fuerzas Militares.

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El gesto de los capturados del Éxito de Cartagena durante la audiencia de imputación

Este miércoles 25 de noviembre se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra los dos hombres capturados por su presunta participación en la toma de rehenes. Durante la diligencia, desarrollada ante una jueza de control de garantías, se presentó un episodio que llamó la atención.

El ente acusador expuso los elementos materiales probatorios recopilados contra Torres Manco y Mejía. De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, los dos hombres habrían desempeñado labores de vigilancia, retención y sometimiento sobre el grupo de rehenes.

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Sin embargo, mientras el fiscal presentaba los señalamientos, la funcionaria judicial tuvo que interrumpir su intervención al percatarse de que los dos imputados parecían quedarse dormidos frente a la pantalla.

“Necesito que estén escuchando. Se está quedando dormido”, expresó la jueza al llamarles la atención. Ante el comentario de la funcionaria, ambos hombres sonrieron frente a la cámara, por lo que la togada les recordó la importancia de mantenerse atentos durante la diligencia, teniendo en cuenta la gravedad de los señalamientos en su contra.

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#EnDesarrollo "Necesito que estén escuchando. Se está quedando dormido". Este es el momento en que la jueza de Cartagena le llama la atención a los dos detenidos por el secuestro en el Éxito de Cartagena ante la desconcentración de los hombres durante la lectura de imputación por parte de la Fiscalía. — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 26, 2026

¿Qué pasará con los capturados tras el operativo del Éxito de Cartagena?

Frente a las acusaciones, se conoció que Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía no aceptaron los cargos. Los procesados manifestaron, a través de su defensa, que también se encontraban en el establecimiento en calidad de rehenes y aseguraron que fueron víctimas de una confusión por parte de las autoridades.

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Por esta razón, el proceso continuará el próximo 30 de noviembre, fecha prevista para retomar la audiencia.

Paralelamente, el Ministerio de Defensa emitió pronunciamientos para desmentir afirmaciones no verificadas que circularon en redes sociales sobre el operativo. Por su parte, la Fiscalía solicitó que se les imponga medida de aseguramiento en un centro carcelario, respaldando su petición en los testimonios de los sobrevivientes.

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¿Cómo fue el operativo del Éxito de Cartagena?

El incidente generó momentos de alta tensión en la capital del departamento de Bolívar, luego de que hombres armados irrumpieran en el establecimiento comercial. Durante la emergencia, los implicados ejercieron control sobre las instalaciones y mantuvieron bajo intimidación a las personas que se encontraban en el lugar.

Coordinación de la Policía y unidades especiales junto al despliegue nocturno tras el operativo en el Éxito de Cartagena Foto: imágenes tomadas de Policía Nacional y Blu Radio

Las labores de las autoridades permitieron poner a salvo a los rehenes y someter a los presuntos responsables. Durante el operativo, un hombre resultó abatido, hecho sobre el cual el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ofreció declaraciones públicas y confirmó que esta persona habría tenido participación activa en los hechos delictivos.