Si sueles hacer retiros en efectivo en la red de cajeros automáticos de Bancolombia, es muy probable que te hayas encontrado con un mensaje particular en la pantalla del equipo: la frase “El billete de $10.000 nos dice adiós”.

La entidad financiera confirmó oficialmente que comenzó a retirar de manera progresiva los billetes de esta denominación de sus cajeros en todo el país.

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Esta medida busca mejorar la eficiencia en las operaciones de retiro de efectivo y proteger el funcionamiento técnico de sus dispositivos.



A través de sus canales de atención y respuestas a usuarios en redes sociales como X, el banco explicó que el proceso se adelanta de forma paulatina, por lo que la modificación no ocurre de manera simultánea en todas las máquinas del territorio nacional.



Si quieres entender en detalle por qué se tomó esta decisión, cuáles son los montos que podrás retirar a partir de ahora y qué sucederá con los billetes que llevas en tu billetera, te contamos todo lo que debes saber.

@xhrxdx Se van porque a los ingenieros de @Bancolombia les quedó grande ajustar los cajeros para los múltiplos de $10.000 https://t.co/BcaqTyJSzh — Jorge Pérez (@CoderBoomer) November 24, 2026

¿Por qué Bancolombia retira los billetes de $10.000 de sus cajeros automáticos?

La determinación adoptada por Bancolombia responde a dos factores operacionales y logísticos principales que inciden directamente en el abastecimiento de su red electrónica.

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En primer lugar, la entidad financiera argumentó que existe una menor disponibilidad de billetes de $10.000 en el mercado nacional, situación que afecta la recarga constante de efectivo en sus dispensadores.

En segundo lugar, influye el estado físico en el que se encuentran muchas de estas piezas de papel moneda. Según detalló la entidad, algunos de estos billetes llegan con un nivel de deterioro que dificulta su procesamiento interno dentro de los mecanismos del cajero.

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Esto puede ocasionar atascamientos o fallas en el servicio, perjudicando la experiencia de los clientes al momento de hacer sus transacciones.

Por estas razones, el banco optó por priorizar el uso de otras denominaciones para abastecer sus equipos. En paralelo, Bancolombia avanza en la incorporación progresiva del billete de $100.000 en sus cajeros automáticos.

Con la introducción de este billete de alta denominación, la entidad busca aumentar la capacidad total de dinero disponible en cada máquina y permitir que más personas puedan realizar retiros entre cada jornada de reabastecimiento.

Por el momento, el banco no ha fijado una fecha de finalización para la retirada total de los billetes de $10.000 ni para culminar la integración de los de $100.000.

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¿Cómo cambian los retiros de dinero en efectivo y qué montos ya no podrás sacar?

El retiro paulatino de los billetes de $10.000 ya genera ajustes visibles en las opciones de retiro que encuentras al hacer una transacción en pantalla.

Debido a que los cajeros dejan de contar con estas piezas de menor valor, algunos equipos de Bancolombia han dejado de ofrecer retiros por valores de $10.000 y $30.000.

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Al no disponer de billetes de $10.000, los dispensadores adaptan las sumas entregadas a las denominaciones superiores que sí permanezcan cargadas en los casetes del equipo.

Es importante señalar que, al tratarse de un plan gradual y no simultáneo, todavía existen máquinas donde es posible obtener esta denominación, aunque serán cada vez menos a medida que avance la actualización de la red.

Si requieres ingresar o pagar con dinero de esta denominación, no tendrás inconvenientes: los cajeros multifuncionales de Bancolombia continuarán recibiendo todas las denominaciones de billetes, incluida la de $10.000.

Adicionalmente, el banco cuenta con más de 4.000 cajeros dotados de tecnología de retiro sin contacto (NFC) en Colombia, lo que te permite retirar efectivo aproximando tu tarjeta o dispositivo móvil sin necesidad de insertarlo en la ranura, reduciendo el riesgo de fraudes como el skimming (clonación) o la retención física del plástico.

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¿El billete de $10.000 pierde su valor o dejará de circular en Colombia?

Una de las mayores inquietudes de los usuarios es si esta moneda de cambio perderá su poder adquisitivo o si saldrá de circulación legal. La respuesta es no.

La medida informada por la entidad financiera se limita a la logística de distribución en sus propios cajeros automáticos y no implica que los billetes de $10.000 pierdan su validez o dejen de circular en el país.

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El Banco de la República mantiene el billete de $10.000 dentro de la familia de denominaciones oficiales vigentes en todo el territorio colombiano.

En consecuencia, puedes seguir utilizándolo con total normalidad para realizar tus compras, pagos en comercios o cualquier otra transacción comercial en efectivo.

Esta transición ocurre en un escenario donde el uso del efectivo en Colombia ha venido perdiendo terreno frente a los canales digitales. Según cifras del sector compartidas por Andrés Felipe Duque, presidente de Redeban, el dinero físico representa actualmente cerca del 65% del uso de los medios de pago en el país, una proporción inferior a los niveles del 78% o 80% registrados en años anteriores.

Sin embargo, el efectivo continúa siendo el medio predominante en los hogares de menores ingresos (estrato 1), donde concentra el 80% de las operaciones habituales. Por este motivo, el billete de $10.000 seguirá estando presente en el día a día de la economía colombiana.

