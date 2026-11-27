Un nuevo millonario dejó el sorteo de MiLoto. Esta vez, el premio mayor de $250 millones quedó en manos de un jugador del municipio de Guamal, Meta, quien acertó los cinco números de la combinación ganadora: 01, 08, 11, 13 y 30.

El resultado corresponde al sorteo 0648, realizado el 26 de noviembre de 2026 y esta es la segunda ocasión en la historia del juego en que el acumulado principal cae en el departamento del Meta y la primera vez que un ganador lo obtiene en Guamal.

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El afortunado realizó su apuesta a través de la página Baloto.com, bajo la modalidad manual, es decir, seleccionó directamente los números con los que participó.



Además del premio mayor, el sorteo dejó 14.993 ganadores, quienes recibieron en conjunto más de $360 millones en premios.

¿Cómo reclamar los $250 millones de MiLoto?

El ganador del premio mayor deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para conocer el procedimiento de reclamación y los requisitos correspondientes. También puede consultar las condiciones y los pasos establecidos en el portal oficial www.baloto.com.

MiLoto permite realizar apuestas por internet, a través de Baloto.com, o de manera presencial en puntos autorizados de Su Red y SuperGIROS, así como en establecimientos de grandes superficies.

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Por otra parte, los premios de hasta $2 millones de Baloto, Revancha, MiLoto y Colorloto pueden cobrarse mediante el canal digital habilitado en la página oficial.

¿Cuánto ha entregado MiLoto en premios?

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Las cifras acumuladas del juego también muestran el volumen de premios entregados desde su lanzamiento. Entre el 20 de octubre de 2023 y el 22 de noviembre de 2026, MiLoto ha distribuido más de $65.743 millones, correspondientes a 3.993.745 premios, según el balance divulgado por el operador.

Durante ese mismo periodo, el juego ha transferido más de $27.280 millones al sistema de salud colombiano, recursos que hacen parte de los aportes derivados de esta actividad.