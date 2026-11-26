La plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate el proyecto de ley que adiciona 3,8 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026. La votación final se consolidó con 52 votos a favor y solo uno en contra.

Con esta decisión, el Congreso busca cubrir compromisos sociales prioritarios, atender emergencias por desastres naturales y estabilizar el sistema de servicios públicos en distintas regiones del país.

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Además de la adición principal, se avaló un traslado presupuestal independiente por 1,2 billones de pesos para el sector energético.

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¿Cómo se distribuirán los 3,8 billones de la adición presupuestal y cuándo pagan Colombia Mayor?

La mayor parte de la adición aprobada por el Legislativo se concentrará en dos grandes frentes de inversión social y de atención de emergencias.



En primer lugar, se avalaron 1,1 billones de pesos destinados a garantizar el pago correspondiente al mes de diciembre para 2,8 millones de adultos mayores inscritos en el programa Colombia Mayor.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, confirmó que el Gobierno nacional prevé realizar estos giros durante los primeros días de diciembre.

El funcionario explicó previamente que este dinero busca saldar un déficit presupuestal heredado en las transferencias de fin de año para quienes integran el programa de subsidios.

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Este punto específico contó con un respaldo unánime entre los legisladores, incluida la bancada del Pacto Histórico a través de la senadora Aída Avella, quien se mostró a favor de responder a los adultos mayores.

Por otro lado, la suma restante de cerca de 2,7 billones de pesos se asignó al denominado Fondo Milagro. Si te preguntas a dónde irá esta tajada del presupuesto, el objetivo es atender a los damnificados y financiar las obras de reconstrucción necesarias tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto.

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Esta discusión se convirtió en el debate más extenso de la jornada en el Senado, superando las cuatro horas de deliberación.

Durante el intercambio, parlamentarios como la senadora Jennifer Pedraza cuestionaron la capacidad de ejecución del Fondo Milagro y propusieron canalizar la plata mediante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Pedraza expuso el caso de infraestructuras afectadas como el campus de la Universidad del Valle, así como colegios y centros de salud.

Pese a estos reparos, la plenaria ratificó el texto de la ponencia mayoritaria, dejando fija la obligación de presentar informes mensuales a las comisiones terceras y cuartas del Congreso para fiscalizar el destino de las ayudas.

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¿Qué pasará con los recursos de Air-e, la ponencia alternativa y el Metro de Bogotá?

De manera paralela a la adición de los 3,8 billones, el Senado respaldó un traslado presupuestal de 1,2 billones de pesos dirigido al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Este giro tiene como propósito responder a la crisis que atraviesa la empresa intervenida Air-e. El ponente de la iniciativa, Cristian Garcés, aclaró en el recinto que estos fondos no son una entrega directa a la compañía, sino un mecanismo para cubrir deudas con el sector eléctrico.

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La meta principal es asegurar el pago a los acreedores generadores y evitar que la falta de liquidez ponga en riesgo el funcionamiento de las plantas térmicas si la generación hidroeléctrica disminuye el próximo año. Asimismo, la Superintendencia será la encargada de fijar los criterios de recuperación del dinero.

Durante la jornada legislativa, se sometió a consideración una ponencia alternativa presentada por el Pacto Histórico, la cual proponía modificaciones de fondo.

Dicha bancada sugería que los recursos para atender el terremoto fueran administrados bajo la estructura ordinaria de gestión del riesgo del Estado, con veeduría de la Contraloría y bajo el Estatuto General de Contratación Pública.

Respecto a Air-e, planteaban que el auxilio financiero funcionara como un crédito reembolsable con intereses. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la mayoría del Senado tras las consideraciones del ponente Garcés, quien señaló la inconveniencia de que la Nación le cobrara intereses a un fondo estatal.

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Por último, en el debate surgió la inquietud planteada por el senador Carlos Guevara respecto a un movimiento de 750.000 millones de pesos y su posible impacto en megaobras de infraestructura en la capital del país, como la primera línea del metro de Bogotá y el proyecto de la calle 13.

Ante esto, el ponente Cristian Garcés dio tranquilidad a la ciudadanía al confirmar que la financiación de ambas obras en Bogotá está totalmente garantizada, debido a que se realizó una reprogramación del calendario presupuestal trasladando partidas no ejecutadas hacia vigencias futuras. Con el aval a los ocho artículos de la ponencia mayoritaria, el Congreso cerró el trámite de esta adición presupuestal.