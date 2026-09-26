Cambian los subsidios de vivienda: esto pasará con Mi Casa Milagro

El programa que reemplazaría a Mi Casa Ya tendrá un cambio importante en su funcionamiento. El Gobierno anunció que los recursos de Mi Casa Milagro serán priorizados inicialmente para atender a las familias que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La decisión modifica el panorama que se había planteado meses atrás para el nuevo programa de vivienda, que buscaba ampliar las opciones de ayuda para los colombianos interesados en comprar o mejorar una vivienda.

¿Qué pasará con los subsidios de vivienda?

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, explicó que los recursos serán administrados desde el Fondo Milagro y que la primera prioridad será la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo. La estrategia contempla 498 municipios ubicados en 16 departamentos.

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“Mi Casa Ya se convierte hoy en Mi Casa Milagro”, explicó el funcionario al referirse al cambio en la destinación de los recursos.

El nuevo enfoque se produce después del terremoto registrado el 10 de agosto, que dejó viviendas destruidas o afectadas en diferentes regiones del país. Por esta razón, el Gobierno decidió concentrar inicialmente sus esfuerzos presupuestales en los hogares damnificados.

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El diseño original de Mi Casa Milagro contemplaba una propuesta más amplia que el antiguo esquema de subsidios. La idea incluía no solamente la compra de vivienda nueva, sino también alternativas para realizar mejoramientos, avanzar en la legalización de barrios y facilitar el acceso a créditos de vivienda.

También se había planteado la participación de entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, las cajas de compensación y el sector financiero.

Ahora, el programa tendrá que avanzar por etapas. La primera estará enfocada en responder a la emergencia ocasionada por el terremoto y posteriormente se buscaría ampliar la atención hacia otros hogares.

De acuerdo con la información publicada por Semana, el Gobierno proyecta una segunda etapa en la que se entregarían cerca de 7.000 soluciones de vivienda, con especial atención en las zonas rurales. Después se buscaría avanzar en la recuperación de las viviendas de más de 25.000 familias afectadas.

Para acelerar este proceso, el Gobierno también contempla alianzas con empresas privadas y mecanismos como Obras por Impuestos. El objetivo es sumar recursos y capacidad de construcción para atender a las familias que perdieron sus viviendas o tuvieron daños importantes.

El cambio deja una pregunta abierta para quienes esperaban acceder a un subsidio de vivienda sin haber sido afectados por el terremoto: ¿cuándo y bajo qué condiciones podrán acceder nuevamente a estas ayudas?

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Por ahora, esa respuesta todavía está pendiente de una nueva definición presupuestal. El Gobierno deberá establecer cómo continuará la política de subsidios una vez avance la primera etapa destinada a la reconstrucción de las zonas afectadas.

Mientras tanto, el programa Mi Casa Ya continúa sin admitir nuevas postulaciones. El Fondo Nacional del Ahorro informa que las plataformas para nuevos registros y asignaciones permanecen deshabilitadas.

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El panorama de los subsidios de vivienda, por lo tanto, queda sujeto a las nuevas reglas que establezca el Gobierno para Mi Casa Milagro y a la disponibilidad de recursos después de atender la emergencia.