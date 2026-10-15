Johanna Fadul y Juanse Quintero serán papás: así anunciaron la llegada de su “milagro”

Johanna Fadul y Juan Sebastián Quintero, conocido como Juanse, sorprendieron al anunciar que serán papás. Este jueves 15 de octubre, la actriz de Sin senos sí hay paraíso y el actor y cantante compartieron una serie de fotografías y un video en la playa para revelar que esperan un bebé, una noticia que acompañaron con una ecografía.

La publicación conjunta llamó la atención de sus seguidores, especialmente porque la pareja ha hablado en el pasado sobre su deseo de convertirse nuevamente en padres, después de la pérdida de sus hijas gemelas, Antonela y Anabela, hace 12 años.

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“Hay capítulos que pensamos que no volveríamos a escribir… hasta que Dios nos sorprende. Hoy nuestro amor crece, nuestros sueños vuelven a tomar forma y una nueva vida viene en camino. Nuestro milagro más bonito. ¡Vamos a ser papás!”, escribieron los dos artistas en sus redes sociales.



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Johanna Fadul y Juanse Quintero anunciaron que serán papás con una emotiva foto

Uno de los detalles que no pasó inadvertido en las fotografías fue la inscripción que hicieron en la arena. Allí aparecen los años 1988, 1985 y 2027, una referencia a los nacimientos de Johanna y Juanse, así como al año en el que esperan la llegada de su bebé.

De acuerdo con esa imagen, el pequeño llegaría en 2027. Sin embargo, los actores no revelaron cuántas semanas de embarazo tiene la actriz ni entregaron más detalles sobre el proceso que están viviendo.

En el video compartido por la pareja también se aprecia el vientre abultado de Johanna, mientras ambos disfrutan de este momento frente al mar. Las imágenes dejaron ver la emoción con la que decidieron hacer pública la noticia.

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Tras el anuncio, amigos, colegas y seguidores comenzaron a enviarles mensajes de felicitación.

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La historia de Johanna Fadul y Juanse Quintero antes de convertirse en padres

Johanna Fadul y Juan Sebastián Quintero llevan cerca de 14 años juntos. Se conocieron cuando ella tenía 18 años y él, 15, y desde entonces construyeron una relación que los ha acompañado durante diferentes etapas de sus vidas personales y profesionales.

La pareja tuvo que afrontar una de las experiencias más difíciles de su historia familiar con la pérdida de sus gemelas, Antonela y Anabela. Desde entonces, la posibilidad de tener otro hijo ha sido un tema importante para ambos.

En el caso de Johanna, la actriz ha contado que recurrió a tratamientos médicos y procesos de fertilización con la intención de volver a quedar embarazada. La noticia de este 15 de octubre representa, por tanto, un nuevo capítulo en una historia que sus seguidores han acompañado durante años.

Por su parte, Juanse también había expresado su deseo de ser padre. En declaraciones concedidas anteriormente a la revista Vea, el artista habló sobre sus ganas de vivir esa experiencia, aunque también manifestó su intención de permitir que las cosas siguieran su curso.

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Ahora, con la ecografía en mano y las fotografías desde la playa, ambos confirmaron que esperan un bebé. El mensaje que eligieron para compartirlo, “Nuestro milagro más bonito”, resume las palabras con las que quisieron presentar públicamente la noticia.

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¿Cuándo nacerá el bebé de Johanna Fadul y Juanse Quintero?

Aunque los artistas no han confirmado una fecha exacta para el nacimiento, el año 2027 aparece escrito en la arena junto a los años de nacimiento de ambos. Este detalle apunta a que el bebé llegará el próximo año.

Por ahora, Johanna Fadul y Juanse Quintero han preferido compartir la noticia sin revelar otros detalles del embarazo, como el tiempo de gestación o el sexo del bebé.

La actriz, recordada por su participación en Sin senos sí hay paraíso, y su esposo recibieron una ola de mensajes de cariño tras hacer público el anuncio.