Johanna Fadul hace inesperada confesión sobre separarse de Juanse Quintero: “Lo mantengo”

La famosa actriz de Sin senos sí hay paraíso, Johanna Fadul, encendió las redes sociales al revelar, la sorprendente razón por la que continúa casada con el actor y cantante colombiano Juanse Quintero, su pareja desde hace varios años.

La famosa pareja, que contrajo matrimonio civil en el año 2015, se consolidó como una de las más estables y queridas de la farándula nacional. A lo largo de más de una década juntos, ambos demostraron una notable solidez frente a los constantes desafíos de la vida pública.

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Durante su trayectoria, tuvieron que superar momentos sumamente dolorosos. Uno de los episodios más trágicos y complejos que enfrentaron como pareja fue la pérdida de sus bebés gemelos, un duro acontecimiento que, según sus propias palabras, marcó de forma profunda su historia familiar.



¿Por qué Johanna Fadul continúa casada con Juanse Quintero?

En varias ocasiones surge la curiosidad por saber cómo algunas parejas logran mantenerse juntas durante tantos años. Esta vez, la actriz recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un reel sobre su matrimonio, en el que, con humor y naturalidad, reveló tres divertidas razones por las que asegura que nunca dejaría a su compañero de vida.

La primera de estas divertidas razones expuestas por la artista colombiana fue directa: “Sería hacerle un favor y yo no hago favores”. Con esta frase, que desató risas entre sus seguidores, Johanna dejó claro, fiel a su estilo bromista, que no piensa facilitarle las cosas a su marido.

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En segundo lugar, Fadul hizo una declaración sobre el aspecto financiero que llamó la atención: “Sin mí no tendría dinero, yo lo mantengo motivado”. Esta revelación, hecha en tono de burla, desató una ola de reacciones entre los internautas, quienes celebraron la divertida ocurrencia.

La tercera razón que la actriz mencionó en su corto video refuerza su picante sentido del humor: “Su vida sería tranquila, yo vine a enseñarle paciencia”. Con esta afirmación, la creadora de contenido bromeó sobre el dinamismo y los retos que su fuerte personalidad aporta a la relación.

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Las respuestas de la comunidad digital no se hicieron esperar ante semejante publicación. Muchos de sus seguidores comentaron frases graciosas como “no veo fallas en esa lógica” o “Juanse es tan hermoso, se ganó el cielo”, tomándose toda la situación con una gran dosis de empatía y humor.

¿Cómo planean Johanna Fadul y Juanse Quintero renovar sus votos?

Sin embargo, más allá de los chistes, el amor entre ellos sigue intacto y con planes serios a futuro. Johanna Fadul reveló que su esposo le hizo una nueva propuesta de matrimonio durante un viaje que realizaron juntos a San Francisco, Estados Unidos, en la pasada época de Semana Santa.

Esta romántica petición se llevó a cabo bajo una estricta intimidad, sin publicaciones en plataformas digitales ni videos para preservar su privacidad. La actriz confesó este suceso en una entrevista televisiva, sorprendiendo gratamente a todos sus fanáticos con la buena noticia.

El gran anhelo de la pareja es celebrar esta renovación de votos en la emblemática Catedral de Sal, en Colombia, un deseo nacido de un sueño de Juanse. Quintero quiere que este evento sea una celebración especial para reafirmar ante Dios los once años que llevan unidos.

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Aunque las agendas profesionales de ambos impiden fijar una fecha exacta, la actriz aseguró con total firmeza: “No nos hemos sentado aún a planificar con lápiz y papel, pero sé que lo vamos a hacer”. Sus fieles seguidores continúan expectantes ante este nuevo y emotivo capítulo.

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