Juanse Quintero habla del ángel que lo salvó de ser abusado por un maestro: “Era muy famoso”

Para los micrófonos de El Klub de La Kalle, el actor, presentador y cantante Juan Sebastián Quintero o más conocido como Juanse Quintero compartió cómo, gracias a la intervención de una persona desconocida a quien describe como un "ángel", logró evitar ser víctima de abuso por parte de un influyente maestro.

Los hechos se remontan a la época en que Juanse, con apenas 8 años, comenzaba su formación en danza y actuación. Según relató el artista, en aquel entonces estudiaba con un profesor que gozaba de gran prestigio en el folclore colombiano. Sin embargo, antes de que ocurriera algo, una advertencia providencial llegó a su familia.

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"Se presentó un ángel a mi mamá y le dijo: 'Señora Mari Amparo, me gustaría tomarme un café con usted y su hijo'", recordó Juanse Quintero durante la entrevista. Ese joven, que había sido alumno del mismo maestro, decidió romper el silencio para proteger al pequeño Juan Sebastián.



En un encuentro cargado de emoción, el joven le confesó a la madre del actor la oscura realidad que se ocultaba tras la figura del docente. "No lo deje viajar solo, no lo deje un segundo solo, ni siquiera cuando esté tomando clase lo deje un segundo solo porque a mí me abusó el maestro". Esta revelación fue suficiente para que la madre de Quintero, Mari Amparo, tomará medidas al respecto.

¿Qué más comentó Juanse Quintero sobre este momento?

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Por otro lado, Juanse explicó que el maestro intentó acercarse a él utilizando tácticas comunes de manipulación. "En algún momento él se quiso sobrepasar conmigo... además también me llevaba dulces, chocolates; yo no entendía porque era un bebé", relató el artista.

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Lamentablemente, señaló que no todos corrieron con la misma suerte: "otros niños sí fueron víctimas del maestro". El actor reflexionó sobre cómo en aquella época las leyes y la percepción social sobre estos temas eran distintas, lo que facilitaba que este tipo de abusadores mantuvieran su posición de poder.

Más allá de compartir su historia personal, el actor aprovechó el espacio para enviar un mensaje urgente a los padres de familia. Su llamado principal es a la supervisión constante de los menores, especialmente en entornos extracurriculares o artísticos.

"El mensaje para los padres es, por favor, no dejen a sus hijos solos... el niño no debe estar solo jamás, sobre todo en todo ambiente”. Para el cantante, es vital que los padres confíen en su instinto y presten atención a cualquier señal de alerta.

Finalmente, instó a quienes han pasado por situaciones similares a hablar y denunciar: "A las personas que han pasado por un abuso sí les digo que es bueno que, si se les da la oportunidad, pues como que hablen de eso... háganlo, no se vayan a quedar callados porque pues un niño es súper frágil".