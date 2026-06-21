Dua Lipa sorprende al publicar imágenes inéditas de su matrimonio en Italia

Tras semanas de hermetismo, la estrella del pop británico, Dua Lipa, y el reconocido actor Callum Turner pusieron fin al misterio que había con relación a su matrimonio. El pasado 20 de junio de 2026, la cantante compartió a través de sus redes sociales las primeras imágenes oficiales de una celebración.

Aunque la unión legal de la pareja se formalizó el 31 de mayo de 2026 en una ceremonia civil íntima en el ayuntamiento de Old Marylebone, en Londres, los festejos principales se trasladaron al sur de Italia durante el primer fin de semana de junio.

Puedes leer: ¿Karina García está embarazada? Estas son las pistas que lo confirmarían



El escenario elegido fue la imponente Villa Valguarnera, una mansión barroca del siglo XVIII ubicada en Bagheria, a las afueras de Palermo. Esta propiedad, conocida localmente como la ‘pequeña Versalles’ debido a su opulenta arquitectura y extensos jardines, fue reservada en exclusiva para el evento.



Las celebraciones comenzaron con un cóctel de bienvenida en la Galería de Arte Moderno de Palermo, seguido de una ceremonia principal al aire libre rodeada del paisaje mediterráneo.

¿Cómo era el vestido de Dua Lipa en su matrimonio?

Uno de los mayores secretos en torno al evento era el atuendo de la novia. Para la ceremonia en Sicilia, Dua Lipa lució un vestido de alta costura de Bottega Veneta, diseñado por Matthieu Blazy.

Publicidad

La pieza, de silueta sirena y escote halter, destacó por su labor artesanal, fue bordada a mano con 480 000 cuentas por el taller Atelier Montex y decorada con 25 000 plumas en una cola de dos metros. El conjunto se completó con un velo de tul de seis metros adornado con aplicaciones de organza.

Puedes leer: Inesperado giro en ‘A Otro Nivel’: dejó a un equipo fuera de competencia; así fue su salida

Publicidad

Por su parte, Callum Turner optó por un esmoquin clásico a medida, firmado por Louis Vuitton, manteniendo una estética sobria y elegante. Para otros momentos de la celebración, la artista también utilizó diseños de Bottega Veneta y Schiaparelli.

La lista de aproximadamente 300 invitados incluyó a destacadas figuras del entretenimiento como Donatella Versace, Charli XCX, Joe Alwyn, Mark Ronson y Kevin Parker de Tame Impala.

Finalmente, uno de los momentos más reseñados de la noche fue la actuación de Elton John, quien interpretó al piano su clásico, para los recién casados. La velada culminó con un espectáculo de fuegos artificiales que cerró tres días de celebración de la ceremonia de Dua Lipa y Callum Turner.