Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
SUBSIDIO DE ARRIENDO
BANCOLOMBIA SIN SERVICIO
NICOLÁS MADURO EN SU CELDA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Querida presentadora de Noticias Caracol perdió un bebé: "Siempre hay culpa"

Querida presentadora de Noticias Caracol perdió un bebé: "Siempre hay culpa"

La periodista habló en una entrevista con La Red sobre la pérdida de su segundo bebé y cómo afrontó este difícil proceso junto a su familia.

Marina Granziera revela lo difícil de perder un bebé
Querida presentadora de Noticias Caracol perdió un bebé: "Siempre hay culpa"
Foto: imagen tomada de Noticias Caracol
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de may, 2026

Marina Granziera, se ha convertido en una de las figuras más respetadas y visibles del periodismo deportivo en Colombia, sin embargo, tomó la decisión de romper el silencio sobre uno de los episodios más difíciles de su vida privada, la pérdida de su segundo bebé, esto para una entrevista con La Red.

Para este medio Marina comentó que la historia con la maternidad comenzó durante la pandemia, dado que María, su primera hija, nació en mayo de 2020, justo cuando el mundo se enfrentaba a las medidas más estrictas por la pandemia del covid-19.

Puedes leer: "Un milagro": Impactante relato de Claudia Lozano tras enfrentar momento crítico en UCI

Tanto es así que Marina Granziera recuerda ese momento como una experiencia aislada y clínica: “Era como si me hubiera hecho el parto un astronauta; solo veía a los médicos a través de los visores de sus cascos”. Debido a los protocolos de bioseguridad, su familia no pudo conocer a la pequeña María inicialmente sino a través de pantallas.

Te puede interesar

  1. Presentadora Sara Gore revela diagnóstico de cáncer de seno y confirma retiro
    Presentadora Sara Gore revela diagnóstico de cáncer de seno y confirma retiro
    /Foto: IA
    Farándula

    Querida y famosa presentadora anuncia en vivo que padece cáncer: “Me retiro”

  2. Hijo de Josemith Bermúdez perdió la vida a sus 14 años
    Muere a los 14 años hijo de reconocida actriz que falleció en 2021 por cáncer de ovario
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Muere a los 14 años hijo de reconocida actriz que falleció en 2021 por cáncer de ovario

Posteriormente, explicó que tomó la decisión junto a su esposo, Iván Bonnett, de ampliar la familia. Sin embargo, el anhelo de un segundo hijo se vio interrumpido por una pérdida espontánea que ocurrió alrededor de la octava semana de gestación, situación que le terminó afectando mental y físicamente.

¿Cómo superó la pérdida de un bebé Marina Granziera?

A lo largo de la entrevista, la periodista, mencionó que le sirvió a su dolor poderse desahogar. “Yo siempre hablé del tema porque yo necesitaba desahogarme y fui descubriendo que mucha gente había pasado por eso, pero que nadie hablaba”, confesó en entrevista para el programa 'La Red'.

Puedes leer: Claudia Bahamón sufrió accidente en Cartagena y reveló las secuelas en su rostro

Pese a este pensamiento, Marina Granziera abordó el sentimiento de culpa que suele perseguir a las madres en estos casos: “Siempre hay culpa y uno piensa en lo que se pudo haber evitado”. De igual forma, comentó que después del Mundial en Qatar llegó la noticia de otro embarazo.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Imágenes del funeral de Lina Marulanda
    Salen a la luz imágenes inéditas del funeral de Lina Marulanda, 16 años después de su muerte
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Farándula

    Salen a la luz imágenes inéditas del funeral de Lina Marulanda, 16 años después de su muerte

  2. Daniela Álvarez revela que estuvo en una nueva cirugía
    Daniela Álvarez hace dura confesión tras someterse a nueva cirugía: “Fue un error”
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Daniela Álvarez hace dura confesión tras someterse a nueva cirugía: “Fue un error”

No obstante, el proceso no estuvo exento de ansiedad y mucha preocupación, al punto que Marina admitió que los primeros meses fueron tensos debido al antecedente de la pérdida previa: “Al comienzo de ese embarazo, todo el tiempo iba al baño pensando si todo estaba bien. Cada cita médica era un alivio”.

Publicidad

Finalmente, explicó que a pesar de los temores iniciales y de tener que someterse a una segunda cesárea por recomendación médica para minimizar riesgos, la presentadora asegura que el proceso fue exitoso y que, finalmente, “el corazón logra sanarse” después de todas las dificultades.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Marina Granziera

Noticias Caracol