Querida presentadora de Noticias Caracol perdió un bebé: "Siempre hay culpa"

Marina Granziera, se ha convertido en una de las figuras más respetadas y visibles del periodismo deportivo en Colombia, sin embargo, tomó la decisión de romper el silencio sobre uno de los episodios más difíciles de su vida privada, la pérdida de su segundo bebé, esto para una entrevista con La Red.

Para este medio Marina comentó que la historia con la maternidad comenzó durante la pandemia, dado que María, su primera hija, nació en mayo de 2020, justo cuando el mundo se enfrentaba a las medidas más estrictas por la pandemia del covid-19.

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Tanto es así que Marina Granziera recuerda ese momento como una experiencia aislada y clínica: “Era como si me hubiera hecho el parto un astronauta; solo veía a los médicos a través de los visores de sus cascos”. Debido a los protocolos de bioseguridad, su familia no pudo conocer a la pequeña María inicialmente sino a través de pantallas.



Posteriormente, explicó que tomó la decisión junto a su esposo, Iván Bonnett, de ampliar la familia. Sin embargo, el anhelo de un segundo hijo se vio interrumpido por una pérdida espontánea que ocurrió alrededor de la octava semana de gestación, situación que le terminó afectando mental y físicamente.



¿Cómo superó la pérdida de un bebé Marina Granziera?

A lo largo de la entrevista, la periodista, mencionó que le sirvió a su dolor poderse desahogar. “Yo siempre hablé del tema porque yo necesitaba desahogarme y fui descubriendo que mucha gente había pasado por eso, pero que nadie hablaba”, confesó en entrevista para el programa 'La Red'.

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Pese a este pensamiento, Marina Granziera abordó el sentimiento de culpa que suele perseguir a las madres en estos casos: “Siempre hay culpa y uno piensa en lo que se pudo haber evitado”. De igual forma, comentó que después del Mundial en Qatar llegó la noticia de otro embarazo.

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No obstante, el proceso no estuvo exento de ansiedad y mucha preocupación, al punto que Marina admitió que los primeros meses fueron tensos debido al antecedente de la pérdida previa: “Al comienzo de ese embarazo, todo el tiempo iba al baño pensando si todo estaba bien. Cada cita médica era un alivio”.

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Finalmente, explicó que a pesar de los temores iniciales y de tener que someterse a una segunda cesárea por recomendación médica para minimizar riesgos, la presentadora asegura que el proceso fue exitoso y que, finalmente, “el corazón logra sanarse” después de todas las dificultades.